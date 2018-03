El Itea Córdoba, a la defensa del 'play off'

Una vez que logró situarse en puestos de play off, el reto ahora para el Itea Córdoba es mantener esa condición hasta el final de la temporada. La exigencia es máxima en la Segunda División del fútbol sala español y los blanquiverdes tienen a un punto al Rival y al Betis, esperando un tropiezo del conjunto que entrena Macario para asaltar esa última plaza que da derecho a jugar por el salto de categoría.

Con esa exigencia tendrá que aprender a lidiar el Itea Córdoba en este tramo final de la competición y la primera prueba de fuego la tiene esta tarde en la pista del Bisontes Castellón (Municipal Ciudad de Castellón 17:30). Ante el conjunto castellonense volverá a la competición el cuadro cordobesista después de la semana de parón por la disputa de la Copa de España, que sirvió a Macario para recuperar efectivos y trabajar con sus hombres con tranquilidad, preparando así de la mejor manera un final de temporada que se presume trepidante para el Itea.

En Castellón, el conjunto blanquiverde encontrará a un rival que todavía no ha asegurado su permanencia en la categoría, aunque la tiene bastante encarrilada. Los castellonenses son además un equipo fuerte en casa, donde han sumado siete triunfos y cuatro derrotas. Su lastre para no estar más arriba en la tabla del undécimo lugar que ocupan han sido los partidos lejos de su pista. No obstante, en el choque de la primera vuelta, el Bisontes Castellón arañó un punto de Vista Alegre, lo que habla a las claras de lo complicado del duelo de hoy para el Itea Córdoba.

Macario tiene las bajas de Antoñito y César para el choque de esta tarde, mientras que el parón liguero ha servido al cuadro blanquiverde para que sus dos guardametas, Agus y Cristian, se recuperen totalmente de sus problemas físicos.