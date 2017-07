El Itea Automatismos jugará en Segunda de la mano del Córdoba CF

El fútbol sala cordobés está de enhorabuena. El Itea Automatismos, equipo que hasta el curso pasado militaba en Segunda División B, ha conseguido dar el salto a la categoría de plata, al hacerse con una de las dos plazas que ofertaba la Liga Nacional de Fútbol Sala. Para el gran salto dado por un club de apenas cuatro años de vida ha sido vital el apoyo de los patrocinadores y del Córdoba CF, que respalda así, como ya anunció su presidente Alejandro González, a uno de los clubes del polideportivo de la ciudad.

José García Román, presidente del club cordobés, se mostró "muy satisfecho por lo que supone la noticia para el deporte cordobés y el fútbol sala en particular". García Román es consciente de que ahora deben "tener los pies en el suelo y ser conscientes de que no se ha conseguido absolutamente nada. Llegamos a un grupo selecto de clubes donde vamos a ser los últimos de la fila. Y para colmo aterrizamos con un mes de retraso, aspecto que nos limitará a la hora de reforzar el plantel. Aun así, lucharemos con todas nuestras fuerzas para no defraudar a nadie. Contamos con el gran aval de la cantera cordobesa".

El presidente del Itea Córdoba CF quiso agradecer "el apoyo de Itea Automatismos, que apostó desde el primer momento por nosotros, pero como estoy convencido de que lo mejor está por venir, considero crucial la entrada del Córdoba CF. Doy las gracias a su presidente, Alejandro González, por tender la mano al deporte cordobés".

Ese apoyo del Córdoba se plasmará también en lo económico, aunque la primera medida conocida es que el club de fútbol sala se denominará Itea Córdoba CF y que llevará la camiseta blanquiverde.

La Segunda División de fútbol sala estará formada por 16 equipos, cuatro de ellos andaluces. Además del Itea Córdoba CF, militarán en la categoría de plata el Mengíbar (Jaén), el Real Betis Futsal (Sevilla) y el UMA Antequera (Málaga).