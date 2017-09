Isco: "Nunca me plantee la posibilidad de ir al Barcelona"

Isco Alarcón, centrocampista internacional del Real Madrid, desveló este viernes que "a lo mejor hubo algún contacto" con el Barcelona para su posible fichaje, pero aseguró que "nunca" se planteó la posibilidad de ir al conjunto catalán.

"Nunca me plantee la posibilidad de fichar por el Barcelona porque mi idea era triunfar en el Real Madrid. He pasado momentos malos, pero eso hace que saboree los momentos bonitos", dijo Isco.

"A lo mejor hubo algún contacto, pero no lo escuché. Mi intención la tenia clara. El objetivo es seguir mejorando. A lo largo de la vida pensamos muchas cosas, pero nuestras decisiones nos marcan el camino. Mi decisión siempre ha estado ligada a este club y espero que siga así muchos años", declaró Isco, que ha renovado con el conjunto blanco hasta 2022.

El futbolista malagueño desveló que pudo "renovar el año pasado, pero quería estar centrado" en la competición.

"Estaba decidido que lo firmásemos a principio de temporada. Estoy muy feliz y muy orgulloso de representar al mejor equipo del mundo. Llevo once títulos en tres años, que es una pasada, pero tenemos que ser ambiciosos y el equipo siempre quiere más", apuntó.

Isco reconoció que ha "crecido" como futbolista y ha mejorado en los últimos tiempos con Zidane de entrenador.

"Quizá ahora tengo más gol porque juego más cerca del área. Zidane me ha puesto ahí y yo he tenido la paciencia de saber esperar cuando no tenía las oportunidades que quería. El entrenador ha sido muy importante, me ha dado mucha confianza y lo he correspondido. Creo que he acertado, quizá ahora juego más adelantado y ha sabido sacar lo mejor de mí", manifestó.

Isco declaró que el actual Real Madrid tiene "una plantilla competitiva y todos son prácticamente titulares".

"El entrenador solo puede poner a once y el año pasado se vio que con las rotaciones el equipo estuvo inconmensurable. No me siento titular pero sí importante", apuntó Isco, que dio a conocer su mejor y peor momento desde que llegó al club.

"Me quedo con la Décima Copa de Europa, porque era la más deseada por todo el madridismo. Momentos malos no sé decir ninguno en concreto, aunque quizá el inicio de la temporada pasada con la lesión", confesó.

Con esta renovación hasta 2022, Isco se asegura su presencia en el Real Madrid hasta los 30 años.

"Nunca se sabe qué pasará en ese momento. El camino del fútbol es muy complicado, pero mi intención es estar muchos años en el Madrid", señaló.

Por último, Isco fue preguntado sobre qué significa para él el Real Madrid.

"Siempre tenía claro que quería triunfar en el Real Madrid. Es el club más grande de la historia, todo el mundo quiere jugar aquí y tengo la suerte de hacerlo con los mejores jugadores del mundo. Me ha hecho cumplir muchos sueños", concluyó.