Inquietud en el regreso

Tras lo bueno, viene lo mejor. Se acabaron las vacaciones navideñas para el Córdoba, que divisa ya en el horizonte la parte decisiva de la temporada, que vuelve con un mes de enero exigente a más no poder por la continuidad en la Copa del Rey. No en vano, ese será el escenario que el próximo miércoles acogerá el primer encuentro oficial de los blanquiverdes en el nuevo año. Y para empezar, Luis Carrión se encuentra con un contratiempo que dificulta aún más la tarea: ahora mismo no dispone de ningún central puro. Ayer, en la vuelta al trabajo, Héctor Rodas no apareció junto al resto del equipo, lo que se une a la ausencia indefinida de Bijimine, concentrado con la República Democrática del Congo a la espera de saber si estará en la lista definitiva para la inminente Copa de África. Ambos zagueros fueron junto al también africano Razak -en la preselección de Ghana-, el lesionado Deivid, y Samu de los Reyes, convocado para el encuentro benéfico Champions for Life, los cinco ausentes en una sesión que contó con la presencia de Emilio Vega, que hizo un aparte con el técnico quizás para hablar de los fichajes que necesita el equipo para poder aspirar a todo en la segunda parte del campeonato.

Con un ambiente festivo propio de estos días, con muchos aficionados que aprovecharon el final del entrenamiento para hacer acopio de autógrafos y fotografías con los profesionales blanquiverdes, el Córdoba puso fin a ocho jornadas de merecido descanso que han debido de servir para cargar pilas para la parte clave de la campaña. La puesta en escena fue una sesión de poco más de una hora en la Ciudad Deportiva, que hoy y mañana ya en horario matutino volverá a acoger las labores de un grupo que el mismo día 1, de nuevo por la tarde, terminará de preparar su reencuentro con la competición con tres últimas sesiones a puerta cerrada. Con los detalles positivos que ha dejado el último mes, Carrión sigue teniendo aspectos por pulir en un conjunto que el miércoles ya se calzará las botas con la apertura de la eliminatoria copera ante el Alcorcón, aperitivo de la Liga, que es lo que realmente es importante para un CCF que no tiene más objetivo que retornar a Primera División.

De momento, para estas primeras batallas que depara el arranque de 2017, Carrión tiene varias dudas que resolver. De inicio, saber cómo se le queda la defensa, cogida con pinzas desde la lesión de Deivid de finales de septiembre. Por si fuera poco, el epílogo de 2016 ha deparado dos contratiempos más para el preparador cordobesista. De un lado, la citación de Bijimine en la primera lista de 31 jugadores de su selección, la República Democrática del Congo, para preparar su participación en la Copa de África de Naciones. El zaguero comienza hoy una concentración de 15 días en Camerún -el stage a desarrollar en la ciudad de Mbankomo estaba inicialmente previsto que arrancara el pasado miércoles- que incluye un amistoso el próximo 5 de enero con los Leones Indomables, tras el que se espera que el seleccionador, Florent Ibenge, facilite la lista definitiva de 23 que luchará por el título continental en Gabón desde el día 14 del mes venidero.

Por si fuera poco, el técnico catalán está muy pendiente de conocer el alcance exacto de la lesión de Héctor Rodas, convaleciente desde el último partido oficial, la visita copera al Málaga del pasado día 20. El central valenciano, con problemas en su hombro izquierdo, no apareció ayer por la Ciudad Deportiva, y se espera que hoy conozca el parte médico definitivo que asegure o descarte su presencia en los primeros partidos del nuevo año. Una situación que dejaría a Carrión sin centrales puros y le obligaría a tirar de comodines como Caro y Luso -e incluso Domingo Cisma-, o del jugador del B Pablo Vázquez.

Una situación, para nada idílica para retomar el vuelo en la Liga y pelear con todas las garantías en la Copa del Rey, que a buen seguro está siendo estudiada a fondo por la dirección deportiva. Emilio Vega estuvo presente ayer en la vuelta a los entrenamientos y aprovechó la visita a la Ciudad Deportiva para mantener una conversación con el entrenador en el que a buen seguro hubo lugar para hablar de fichajes. El Córdoba necesita varios retoques, pero principalmente tiene urgencias en la línea defensiva. Ya no sólo por calidad, sino sobre todo por cantidad. Y es que a día de hoy, Carrión no tiene ningún central específico a su disposición para encarar la cuesta de enero que se avecina.