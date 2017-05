Ilusión ante un reto complicado

Ilusión y aprendizaje. El Yosíquesé tiene muy claro el papel que tiene que representar en la fase de ascenso a LEB Plata. Los de Rafa Sanz tienen ante sí un reto muy complicado por el potencial de equipos como el del anfitrión Eurocolegio Casvi, con el que arrancan hoy la competición (Chema Martínez, 20:00) o el del Martorell, los dos claros favoritos para ascender de categoría, aunque no tienen miedo a nada y quieren dar mucha guerra. Además, tienen las ideas claras y van a por todas en busca de un último milagro, como los que han ido solventando a lo largo de la presente temporada. Es la hora de la gran proeza y de demostrar la capacidad que tiene el baloncesto cordobés contra rivales hechos para dar el salto de categoría.

Con Rafa Sanz en el banquillo, ya lo hizo el curso anterior con el Bball Córdoba, el Yosíquesé obró el milagro tras deshacerse del Unión Linense en la pelea por la tercera plaza. No lo puso nada fácil el cuadro gaditano, que llegó al partido de vuelta con una renta de 16 puntos. Sin embargo, la casta y el coraje puestos por los cordobeses sirvió para darle la vuelta a la eliminatoria y conseguir el último billete hacia la fase de ascenso a LEB Plata. De este modo, hoy arrancan las últimas batallas de un Yosíquesé que no ha dado nunca nada por perdido y que ha luchado siempre hasta más allá de sus posibilidades. Todo un gen ganador, que ha servido para superar todas las adversidades que ha tenido el equipo a lo largo del ejercicio.

Los de Rafa Sanz jugarán mañana ante el León y cerrarán la fase ante el Martorell

Con sus pros y sus contras, el Yosíquesé, que tendrá la única baja de un Rafa Blanco que sigue recuperándose de su lesión de rodilla, comienza la batalla hoy ante el Eurocolegio Casvi, campeón del Grupo B (20:00). Antes será el turno para el Martorell, primero del Grupo C, y el Fundación León, tercero del Grupo A (18:00). Estas serán las primeras batallas, que seguirán mañana y el domingo. La segunda cita del Yosíquesé será mañana a las 17:00 ante el equipo leonés, mientras que los dos favoritos, el equipo madrileño y el catalán, se verán las caras dos horas después. Por último, el calendario deparó que los de Rafa Sanz se enfrenten al Martorell el domingo a las 10:30, mientras que el Casvi y el León cerrarán la fase a las 12:30. Todos los partidos se disputarán en el pabellón Chema Martínez de Villaviciosa de Odón.

Para Rafa Sanz, el equipo viaja "con ilusión", aunque "es verdad que es una empresa complicada". No obstante, "vamos con la ilusión de representar al baloncesto cordobés a nivel nacional e ir a una fase de España, en la que empezamos 98 equipos y ya sólo quedamos 16". "La posibilidad de aprender -el año pasado con el Bball fue una enseñanza maravillosa- y medirnos contra los mejores hace que tengamos un nivel de ilusión grande", reconoce el preparador cordobés. Eso sí, "el reto del equipo es competir y aprender, eso es lo fundamental". "Me gustaría que diéramos una buena imagen para que todos se sintieran orgullosos", aclara Sanz. De hecho, apunta que "hablar de ascenso me parece una temeridad. No puedo engañar a nadie porque jugamos contra los campeones de los mejores grupos de España". "Si llegar hasta aquí ya me parece un milagro, hablar de ascenso es complicadísimo", aunque "queremos ser un equipo digno, honesto y contestón. Tengo mucha ilusión de ver de qué somos capaces de hacer".