Honda y McLaren, unidos de momento

El Mundial de Fórmula 1 arranca el próximo fin de semana en Australia y en McLaren todo son dudas alrededor de la pieza más importante del monoplaza: el motor. Honda, como en los dos años anteriores, no acaba de ajustar el propulsor y muchas voces discordantes han surgido en la escudería a propósito de cortar la relación.

Hay rumores sobre que McLaren ya se habría puesto en contacto con Mercedes como afirma el periódico germano Bild. Nadie lo ha afirmado, pero las partes tampoco lo han negado. Sin embargo, en Honda aseguran que su compromiso con el equipo está "al 100%". Yusuke Hasegawa, director de Honda, reconoció para motorsport.com, que la situación "no es la que se esperaba con el regreso a la Fórmula 1, pero el compromiso con este deporte y McLaren es fuerte". "Para hacer que avance esta relación hay que trabajar como un equipo para supererar esta situación juntos", añadió.

Pero no todo el mundo tiene la misma visión. El ex piloto de McLaren David Coulthard fue tajante. "Hay una gran preocupación. Este es el tercer año de la relación. Estaría bien decir que son años de preparación para Honda, ya que no han estado tanto tiempo en Fórmula 1 como otros fabricantes, pero esto no se llama Fórmula Excusa. O rindes, o te vas a hacer otra cosa", afirmó el escocés, que opina que McLaren debería reconsiderar su relación con Honda si la situación no mejora. "Tienen que concentrarse en el rendimiento de Honda, sobre todo si no pueden marcarse objetivos y alcanzarlos. Los rumores dicen que tienen incluso menos potencia que el año pasado. El rendimiento es lo que importa en Fórmula 1 y si Honda no puede rendir, debería haber un divorcio. Si no, seguirán arrastrando a McLaren. Si no tienes un buen motorista, no tienes nada".

De momento Fernando Alonso y McLaren se presentarán en Australia en la primera cita de la temporada con un motor Honda que en las pruebas de pretemporada ha mostrado poca fiabilidad y potencia. El primer problema tendrá solución, pero no el segundo: "El nivel de rendimiento es nuestra mayor decepción, especialmente en términos de potencia, porque no somos competitivos. La fiabilidad la podemos solucionar antes de Melbourne, al menos los problemas que hemos detectado", afirmó el Yuske Hasegawa, principal responsable de Honda en la Fórmula 1.

David Coulthard, piloto de McLaren desde 1996 hasta 2004, opina, sin embargo, que la relación está influyendo negativamente en varias aspectos: "Ha tenido un efecto perjudicial en el espíritu del equipo y en los patrocinadores. A nadie le gusta ver a una escudería tan histórica teniendo tantos problemas. Si no te puedes permitir tener una temporada mala, no te imagines dos o tres, que es lo que parece que va a haber este año".