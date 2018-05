Griezmann ya es un objetivo oficial

El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, reconoció ayer que en octubre tuvo contactos para tratar el fichaje del delantero francés Antoine Griezmann, aunque admitió que todavía no habló con el Atlético de Madrid, propietario de los derechos del jugador.

"No hablamos de jugadores de otros equipos. Estamos analizando la temporada y ya veremos qué haremos con las entradas y salidas. (A Griezmann) me lo he encontrado alguna vez en Baleares. No he hablado con él este año, sí lo hice con su representante en octubre", explicó Bartomeu en una entrevista con la emisora RAC1.

El presidente del Barcelona garantizó que el actual técnico, Ernesto Valverde, seguirá la próxima campaña y desmintió los rumores sobre un eventual despido que salieron en la prensa tras ser eliminado en la Liga de Campeones.

"Será el entrenador la próxima temporada. No se dudó de él al acabar el partido de Roma. Nunca se me pasó por la cabeza su destitución", insistió el mandatario azulgrana.

Bartomeu achacó el fracaso en la Liga de Campeones a circunstancias propias del fútbol.

"No se hizo nada mal, simplemente hay un partido en el que el equipo no está a su nivel. Si se hizo algo mal, se habla dentro del club, se explican dentro del club y se intentan tomar decisiones dentro del club", observó en sus explicaciones sobre la cita en Roma.

El presidente azulgrana expresó su satisfacción por la Liga y la Copa del Rey conquistadas esta temporada.

"Estamos muy contentos con el doblete. El otro día se demostró, en la rúa (celebración en las calles de la ciudad), lo contentos y orgullosos que están los culés. Tenemos que estirar este ciclo y disfrutarlo", manifestó.

Sobre el polémico clásico del domingo, Bartomeu se limitó a decir que el club "no opina" sobre los arbitrajes, aunque sí pidió la implantación definitiva del videoarbitraje (VAR).

"Nosotros hace muchos años que decimos que no opinamos de los arbitrajes. Es muy difícil hacerlo y todo va muy rápido. Nosotros reclamamos desde hace años el uso de tecnología en el fútbol para ayudarles. Nos alegramos de que se vaya a implantar el VAR. Si se hace buen uso de él, todo será más justo", justificó.

Además, Bartomeu ensalzó la importancia de tener vestido de azulgrana a un jugador como Lionel Messi.

"Le explicaré a mis nietos que el mejor jugador de la historia jugó con nosotros y le digo que todavía le queda mucho en activo y que puede ganar unas cuantas Champions más", resumió.