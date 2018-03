Griezmann despejará su futuro antes del Mundial de Rusia

El delantero del Atlético de Madrid y la selección francesa Antoine Griezmann decidirá en qué club jugará la próxima temporada, antes de ir a Rusia para disputar el próximo Mundial, según anunció en una entrevista en el diario L'Équipe.

"Mi futuro se decidirá antes de la Copa del Mundo. Quiero ir a Rusia libre de preocupaciones (...) Le he dicho a mi hermana (que gestiona sus asuntos) que, me quede o no en el Atlético, deberá arreglarse antes", señaló el atacante.

En la entrevista, Griezmann aseguró que no guardará energías en el tramo final de la temporada de cara al Mundial, pero que sí hará "más recuperación y más masajes" cuando disponga de tiempo libre para llegar en plena forma a Rusia.

Reconoció que sus declaraciones al principio de temporada, en las que dijo tener un 60% de posibilidades de recalar en el Manchester United, le hicieron comenzar el año descentrado, aunque precisamente sus convocatorias internacionales con los Bleus le ayudaron a despejar la mente y a sentirse más tranquilo."Lo que pueda decir en redes sociales será retomado, a veces mal, por una mala traducción en España. Por supuesto que debo tener cuidado. Pero debo seguir siendo lo más natural posible", reflexionó.

Además, atribuyó su reciente mejoría al hecho de que Diego Simeone le haya dado más libertad en el Atlético y a la llegada a su equipo de Diego Costa, que le ha "librado de mucho peso". No se siente afectado por las críticas que recibe la selección entrenada por Didier Deschamps, porque, dijo con una sonrisa, "nuestro juego es mejor que el del Atlético", y declaró que prefiere "ganar a jugar bien".

"Me costó seis meses que me gustase defender. Ahora me encanta. A veces, en la selección el entrenador me pide defender menos, pero es lo que me sale. (Simeone) hizo que me gustase esto, y siempre le estaré agradecido", añadió. Griezmann considera que Francia es una de las favoritas para el Mundial, junto con Alemania, Argentina, España y Brasil, al margen de alguna sorpresa que pueda surgir.