González sale al rescate del filial

El Córdoba B dio un paso de gigante hacia la permanencia tras deshacerse del Mancha Real gracias a un solitario tanto de José Antonio González. Con este triunfo, los blanquiverdes, que vuelven a la senda victoriosa tras perder la jornada anterior en Murcia (2-0), se colocan con cinco puntos de ventaja sobre la zona peligrosa de la clasificación. Además, hunden un poco más a un cuadro jiennense que no mejora con la llegada de Rodolfo Bodipo al banquillo. No obstante, los cordobesistas deben andarse con ojo porque el play out está a sólo dos tras la victoria del Extremadura sobre el filial del Granada (2-3).

Con Vera y Esteve como grandes novedades del once de Romero respecto a los que saltaron en la Condomina en la cita de la semana anterior, el filial saltó a La Juventud sabiendo lo mucho que había en juego. No era un partido cualquiera. Era una final por la permanencia. Para comenzar aguantó bien el empuje inicial de los locales, que estaban en descenso y se jugaban mucho en este envite. Poco a poco, el B empezó a tener más el balón, aunque no creaba peligro con Quiles y Moha sobre la meta de Emilio. Las condiciones del campo jiennense también condicionaban el juego que normalmente traza el filial cordobesista, al ser un terreno de reducidas dimensiones. Los de Bodipo, que no consiguen una victoria desde la primera jornada de la segunda vuelta, no atinaban con el arco de Valera ni con su habitual juego directo. De este modo, la primera parte se acabó sin ocasiones claras por parte de ambos conjuntos.

Tras el paso por los vestuarios, el Córdoba B no tardó en dar ek golpe que a la postre fue definitivo. Un gran Moha Traoré mete un preciso pase al segundo palo para que José Antonio González colocase de cabeza el balón al fondo de las mallas de la portería defendida por Emilio.

Con el 0-1 ya en el marcador, las cosas se pusieron mejor, al quedarse el Mancha Real por la expulsión de Cervera, que vio la segunda amarilla y dejó a su equipo en inferioridad numérica durante casi media hora. Con la moral que da ir con ventaja en el marcador, el filial estuvo muy cerca del 0-2 en otra acción de González, pero su lanzamiento lo despejó esta vez Emilio. Acto seguido, los locales tuvieron su oportunidad de nivelar el pleito pero el disparo de Corral lo paró Valera.

Con el equipo bien ordenado atrás, el B intentó poner la guinda a la contra. Moha Traoré pudo sentenciar, pero marró en un mano a mano con el cancerbero local. Los de Bodipo se vinieron arriba en la recta final en busca de un empate que estuvo cerca de llegar. Sin embargo, el filial mantuvo el tipo atrás y salvó los muebles. Al final, victoria cordobesista ante un rival directo por una permanencia que está más cerca. El sábado, próxima batalla por la salvación para un Córdoba B que se enfrentará al Ejido. Hasta que llegue ese momento, los de Romero respiran en la tabla.