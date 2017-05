El Giro recuerda a Michele ScarponiEl Giro recuerda a Michele Scarponi

No se olvida el Giro ni los aficionados de Michele Scaporni, ciclista muy querido no sólo en Italia, su país natal. Scarponi falleció después de ser atropellado por una camioneta mientras entrenaba cerca de su casa. Durante el trazado de ayer pudo verse este homenaje.

