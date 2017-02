Garitano, tras su destitución: "Ante la falta de resultados, siempre es el entrador el que paga."

El ya ex entrenador del Deportivo, Gaizka Garitano, se ha despedido este lunes de la plantilla a la que ha dirigido en los últimos ocho meses y posteriormente, ante los medios de comunicación, ha explicado que "ante la presión de los resultados, el club ha buscado un revulsivo" con su destitución.

"Ante la presión de los resultados de los últimos partidos el club ha buscado un revulsivo y en estos casos siempre es el entrenador el que paga. He estado a disposición del club y, si entiende que es lo mejor, lo acepto", comentó en rueda de prensa en la ciudad deportiva de Abegondo.

"Quisiera despedirme dando las gracias a todo el mundo, empezando por la afición, a la que doy muchas gracias por el apoyo de estos meses, también a todo el club, los trabajadores, a Tino (Fernández) y su junta por el trato, a Richard Barral (director deportivo) por su honestidad y ayuda, a todos los futbolistas y a vosotros (periodistas) por el respeto", añadió.

Garitano deseó "lo mejor al Deportivo, un futuro bueno para todos" y aseguró que "desde hoy" será "un deportivista más". La destitución del técnico se produjo tras el contundente 4-0 que encajó el equipo en su visita al Leganés el pasado sábado. "Mi intención era ganar, pero sobre todo por cómo se produjo el partido, que ha sido bastante doloroso, se ha incrementado la presión hacia mí y el club ha tomado esta decisión. Lo más importante es el club y, si decide eso, tienes que aceptar", dijo.

Garitano admitió que su etapa en el Deportivo ha sido "difícil" desde que llegó al club el pasado verano porque el deportivismo estaba dividido con su fichaje.

"Sabía que iba a ser difícil darle la vuelta, que solo con grandes resultados podía ser. Aun así nos vamos fuera del descenso y con un futuro alentador para el equipo en muchos sentidos", advirtió.

El preparador vasco reconoció que "en momentos puntuales" el equipo no ha tenido el "poquito de suerte" que se necesita en el juego y explicó que "los puntos" (19 en 23 partidos) no se han correspondido "con lo hecho en el campo".

"El equipo tiene uno de los presupuestos más bajos y sabes que vas a estar peleando por esos puestos (de permanencia). Ha podido faltar un poco de suerte, seguro que en algunas cosas nos habremos equivocado, por eso salimos, y tenemos que hacer reflexión de las cosas que hemos hecho bien y mal", opinó.

En este sentido, advirtió de que lleva "muchos años en el fútbol" y esta temporada le han "pasado muchas cosas", contratiempos en el camino, sobre todo al perder a Lucas Pérez en las últimas horas del mercado estival y al holandés Ryan Babel en el mercado invernal.

"En la jornada uno se va el futbolista más importante, en diciembre también y no hemos tenido la suerte que se necesita", dijo.

Recordó, además, que tenía "dos objetivos claros" cuando llegó al club en junio, "mantener la categoría de forma holgada y arreglar problemas graves en el vestuario" y explicó que uno lo ha dejado a medias y el segundo lo ha conseguido.

"El equipo está en Primera, pero en la pelea (por no descender) y el vestuario es profesional y funciona de una manera mejor que la temporada pasada", comentó.

"La exigencia ya sabía que era alta y así tiene que ser. Este es un gran club y el que no esté a la altura no tiene sitio en este equipo", añadió el técnico, que no ha pisado las posiciones de descenso con el Deportivo.

Garitano declaró que "en las formas y el proceso" de su salida del Deportivo no tiene "un solo pero" porque "el club ha hecho las cosas como tenía que hacerlas".

El preparador blanquiazul también comentó que la plantilla está "capacitada para sacar" la situación "adelante y mantenerse en Primera".

"El Dépor necesita un par de resultados buenos para recuperar el tono anímico. Yo confío en los jugadores, en el trabajo del nuevo entrenador, del club, de la dirección deportiva, porque les conozco", indicó.

El técnico vasco confesó que estaba "anímicamente muy bien" y se sentía "capacitado" para sacar "la situación adelante" y afirmó que el "trabajo" ha quedado "a medio hacer" y "seguramente el que venga lo acabará bien".

En este sentido, se refirió a uno de los candidatos a sustituirle, Pepe Mel, del que dijo que "seguro es un gran entrenador". "Si el club lo ha decidido es la mejor opción y le deseo suerte y si necesita algo estoy a su disposición. Este es un buen grupo y saldrán las cosas bien. El Dépor hace una buena elección", zanjó.