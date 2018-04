Ganar o... ganar, no hay otra para el filial

Con un saldo de tres derrotas consecutivas, sin haber marcado un sol gol y recibiendo seis, tras caer el pasado miércoles en su visita al Melilla, el Córdoba B afronta un tramo final de competición en el que tiene que disputar tres auténticas finales sin margen de error. La primera ante el UCAM Murcia, al que recibe hoy, para luego visitar al Villanovense y concluir el campeonato recibiendo al Mérida.

El más importante de todos, sin duda alguna, es el que mide hoy a los blanquiverdes ante un equipo murciano que llega al Ciudad de Lucena situado en la clasificación en tierra de nadie. El UCAM no tiene nada que hacer ya ni por arriba ni por abajo, pues está situado a seis puntos del play off, matemáticamente con la permanencia en el bolsillo y alejado en seis puntos del play out. Pero a pesar de sus últimos números, sólo dos empates en los últimos cinco partidos, no será un rival fácil para el equipo que dirige José María García.

Entre otras cosas porque el momento que atraviesa el Córdoba B es muy delicado. Cuando sólo quedan nueve puntos por disputar, está situado a cinco puntos de la plaza de play out, que ocupa Las Palmas Atlético, y a idéntica cifra de la permanencia, que marca el Badajoz. Todo después de caer de manera consecutiva ante el Recreativo, en un partido, como muchos de esta temporada para olvidar; El Ejido, en un duelo que a todas luces mereció ganar y en el que la suerte le dio la espalda, y el Melilla, en un duelo en el que los errores propios permitieron a los norteafricanos escaparse en el marcador. De esta forma, el filial blanquiverde debe poner toda la carne en el asador para sacar adelante sí o sí un choque crucial para continuar soñando con la salvación.

Para este duelo, José María García podrá contar de nuevo con Bambock y Quiles, además de con Sebas Moyano y Copete, que ya cumplieron su sanción. El que no estará será Ghan, que con una rotura en el cuádriceps.