El equipo de exjugadores del Liverpool, guiado por Steven Gerrard, superó por 4-3 al del Real Madrid en un partido benéfico disputado ayer en un abarrotado Anfield. El mítico estadio se vistió de gala para una cita cargada de recuerdos y se puso el cartel de no hay billetes. El público cantó el You'll never walk alone y hubo un minuto de aplausos en honor a Ronnie Moran, exjugador y extécnico de los reds fallecido el miércoles.