Frenazo a Figueroa

Julia Figueroa no pudo dar continuidad a su buen comienzo de temporada en el Grand Slam de Dusseldorf y quedó eliminada en la segunda ronda de la competición, muy lejos por tanto de su objetivo de acercarse a las medallas. La cordobesa, que venía lanzada después de conseguir la medalla de oro hace una semana en el Open Internacional de Roma, no tuvo excesiva fortuna en el sorteo del cuadro de la competición de -48 kilogramos y, aunque superó la primera ronda, no pudo con Edna Carrillo en su segundo combate, por lo que quedó fuera y sin posibilidad ni siquiera de acceder a la repesca por la medalla de bronce.

Y eso que la jornada empezó muy bien para Figueroa, que tuvo el honor de inaugurar la competición en Dusseldorf con su combate contra la azerí Aisha Gurbanli. La cordobesa -que partía como la número 22 del mundo en su categoría-, fiel a su estilo atrevido de competir, no dio opción alguna a su rival y dominó el combate de principio a fin, para terminar venciendo por ippon, al lograr inmovilizar a su rival en el suelo. La judoca azerí se vio obligada a rendirse.

En segunda ronda, Julia Figueroa se encontró con la mexicana Edna Carrillo, número 24 del mundo. La cordobesa intentó imponer su ritmo en el combate pero encontró muchas dificultades en Carrillo, experta en defenderse con sobriedad y esperar su momento. A pesar de mostrarse mucho más combativa que su rival, Julia Figueroa tuvo un descuido cuando apenas restaban 30 segundos para llegar a la muerte súbita y la mexicana logró marcar un ippon que decantó el combate. Ahí se acabó el concurso en Dusseldorf de una Julia Figueroa que sigue transmitiendo buenas sensaciones pero que esta vez no pudo alcanzar el podio.