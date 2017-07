Fran Ruiz se enrola en el Taviano italiano

Fran Ruiz pondrá rumbo a Italia tras no seguir en el Can Ventura Palma, que podría no salir en Superliga tras la marcha de Damià Seguí. El jugador cordobés se incorporará al Pag Volley Taviano, equipo recién ascendido a la Serie B. Tras lograr este curso en Palma los títulos de Copa y Liga, Fran Ruiz, que mañana arranca una nueva concentración con la selección española, probará fortuna lejos de España. El Taviano es el nuevo destino de un Fran Ruiz que disfruta estos días de su campus en Córdoba.