Fran Ruiz es ya centenario

Fran Ruiz ya es centenario con la selección española. Lo hizo en el mejor escenario posible, el Campeonato de Europa que se está celebrando en Polonia. No obstante, el sabor es agridulce tras quedar apeado con el combinado nacional a las primeras de cambio, al perder los tres compromisos de la fase de grupos.

El receptor cordobés, que se proclamó campeón de Copa y Liga este curso con el Can Ventura Palma, es un fijo en los planes de Fernando Muñoz, que no dudó en tirar de Fran de cara al Europeo, torneo que ganó en 2007 y que no jugaba la selección desde hace seis años. No era una tarea fácil la que tenía por delante el equipo español en tierras polaca porque tuvo que bailar en la primera fase con selecciones de un gran nivel, como son Eslovenia, Bulgaria y Rusia.

Con mucha ilusión y con el sentimiento de estar haciendo historia saltó España a la impresionante pista del Tauron Arena de Cracovia. Los españoles eran conscientes de la dureza del rival, los vigentes subcampeones de Europa, una Eslovenia que venció con claridad por 0-3 (25-27, 15-25, 16-25). Aunque no salió en el seis inicial, Fran Ruiz tuvo minutos a lo largo del encuentro. También los tuvo en la cita del pasado sábado ante Bulgaria, partido en el que el receptor cordobés cumplió 100 internacionalidades con el equipo nacional. En un día especial para Fran, la derrota fue el peor resultado. Los búlgaros se impusieron con autoridad (15-25, 26-28 y 21-25 ) a un combinado de Fernando Muñoz que encajó así el segundo revés del Europeo.

Para terminar esta primera fase, España se vio las caras con la potente Rusia. A pesar del juego desplegado por los españoles, los rusos se llevaron la victoria por 0-3 (19-25, 13-25 y 23-25). Con este revés se acabó el Europeo para el cuadro español y para Fran Ruiz, que descansará ahora unos días antes de poner rumbo a Italia. El receptor cordobés, a sus 26 años, vivirá su primera experiencia fuera de España tras firmar por el Pag Volley Taviano, con el que quiere seguir creciendo en su carrera deportiva.