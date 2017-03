Fin de la paciencia: a Alonso sólo le queda compasión

La compasión de Lewis Hamilton reforzó aún más la frustración de Fernando Alonso. "Estaría bien si Fernando pudiera competir delante con nosotros, pero no parece que eso vaya a pasar pronto", dijo el piloto de Mercedes sobre su viejo archienemigo. El asturiano se apresta a una nueva temporada con McLaren en el sótano de la Fórmula 1. En realidad, Alonso y el equipo británico querían regresar este año de nuevo a la cima, pero tras el debut en Australia de lo que se habla incluso es de un divorcio.

"Quizá no complete el año. Nunca se sabe. Está frustrado. Para él no se trata de ser séptimo o sexto, sino de ganar", advirtió el ex piloto Mark Webber, amigo del español. Desde su cambio a McLaren hace dos años, Alonso languidece en el fondo del pelotón, ya que el proveedor de motores de la escudería, Honda, no logró desarrollar un propulsor competitivo. Ahora, su tercer y último año de contrato amenaza también con ser un fiasco.

Honda no arreglará los problemas del motor antes de dos meses

"Hasta el abandono, era una de las mejores carreras de mi vida dadas las circunstancias", dijo el ovetense en Melbourne, obligado a retirarse a tres vueltas del final cuando era décimo. "Tenemos que mejorar inmediatamente", ya que el "dadas las circunstancias" a las que hacía alusión se refiere únicamente al coche.

Pero eso parece poco probable que esa mejora llegue. En los tests de pretemporada, los motores Honda se mostraron poco fiables y sin potencia. "Hemos hecho un mal trabajo", admitió el responsable del fabricante japonés, Yusuke Hasegawa. Pero una separación de Honda en el corto plazo no parece realista para McLaren, pese a los rumores. Los japoneses bombean anualmente unos 90 millones de euros al equipo y el monoplaza está diseñado sobre la base del motor Honda, por lo que un cambio a Mercedes obligaría a una remodelación del coche.