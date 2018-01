Figueroa afina su regreso

Julia Figueroa ya ve la luz al final del túnel. La judoca cordobesa volverá a la competición internacional en el Grand Prix de Túnez, que se celebra a partir del 19 de enero, después de dejar atrás la grave lesión de ligamentos que le impidió competir durante gran parte de la temporada pasada.

En una entrevista concedida al espacio Directo Marca Córdoba, de Radio Marca, Figueroa se mostró "con mucha ilusión" ante su inminente vuelta a los tatamis y mostró sus "ganas" por volver a estar compitiendo con las mejores del mundo en su categoría, los -48 kilogramos. La luchadora perteneciente al Valencia Terra i Mar aseguró estar "muy contenta de cómo está respondiendo la rodilla", aunque reconoció que la inactividad durante casi nueve meses "se lleva regular, más que nada por estar acostumbrada a entrenar mañana y tarde. En la primera semana el no poder apoyar la pierna fue duro, el primer mes casi no podía andar..., fue complicado pero me recomendaron paciencia, aunque yo me subía por las paredes, pero haciendo caso al médico y el fisio he recuperado bien".

Ahora que el calvario por su lesión quedó atrás, Julia quiere ir poco a poco "recuperando sensaciones sobre el tatami" y cogiendo rodaje en la alta competición, lo que le hace ser algo más cauta en cuanto a sus primeros objetivos del año: "La primera meta es competir en Túnez y encontrarme bien sobre el tatami".

Julia, que llegó a estar durante muchos meses entre las ocho mejores de la categoría de los -48 kilogramos y se colocó incluso en quinta posición de ese ranking mundial, es ahora la trigesimoprimera en esa lista y reconoció que durante su larga convalecencia ha preferido no estar demasiado encima de la competición, para evitar la ansiedad por verse fuera del circuito internacional. "No he seguido mucho las competiciones, aunque sí estuve en el Mundial", apuntó Figueroa, que asegura que lo vivió "con un poco más de ganas sabiendo que no puedes estar, pero aprovechando también para ver a las rivales y estudiarlas desde fuera en la competición".

Ese aprendizaje a buen seguro lo puso en práctica en su última visita a Córdoba, hace apenas unos días, para ejercer de profesora de excepción para unos niños en unas jornadas de tecnificación en el Colegio Almedina. "Tocó hacer de profe y enseñar un poco a los chicos, tuvimos un buen grupo de niños, muy atentos", apuntó la judoca cordobesa, consciente de que "con que se queden con algo de lo que practicamos ya es suficiente". Esa experiencia le permitió salir por unos días su residencia habitual en Valencia y estar en casa, donde reconoció que "siempre se pasa bien" y donde también aprovechó para cumplir con una de sus tradiciones anuales, correr la San Silvestre Cordobesa. "Para mí es una tradición, tengo un amigo que siempre me engaña, porque le digo que al siguiente año lo dejo y acabo corriéndola todos los años", bromeó Julia Figueroa, ansiosa de empezar a competir en un 2018 ilusionante para ella.