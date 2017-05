El Espeleño, entre "la sorpresa y la indignación"

Inquietud en el Espeleño. El club cordobés se ha visto implicado en el turbulento asunto de las apuestas ilegales, según publicó ayer El País. Aunque se habla de 50 partidos de Segunda B y Tercera que están bajo sospecha de amaño, sólo se menciona el encuentro que disputó el conjunto de Rafa Navarro en casa ante el Betis B, cita correspondiente a la última jornada del campeonato del Grupo X de Tercera División. Federbet, organización de operadores de apuestas dedicada al control de las cotizaciones en todo el mundo y que colabora con la Liga de Fútbol Profesional (LFP), es la que comunica alertas por valores anómalos en las apuestas. De hecho, una de las últimas alarmas por un volumen irregular fue en el encuentro mencionado, en el que el filial bético venció por 1-7 a los de Espiel y logró el título de campeón.

Ante este panorama, Arturo Alcalde, presidente del Espeleño, indicó que "a nosotros no nos ha llegado ninguna notificación oficial en ningún sentido". No obstante, reconoce que "es verdad que aquel partido no estuvimos bien, pero de una cosa a otro hay un mundo". "Somos un club humilde y sano en ese sentido", expone el máximo dirigente del

club cordobés. En esta misma línea habló a el Día también Rafa Navarro. "Me he levantado con esta noticia y me ha pillado de sorpresa. Yo no sé cómo está el fútbol hoy en día, pero si han visto algo raro que lo investiguen y si hay algo que lo pague el que lo haya hecho", aclara el preparador cordobés. Además, apunta que "es la primera noticia que tengo y el club no tiene ninguna notificación tampoco. Si se ha abierto la investigación, tendremos noticias y habrá que esperar". Por otro lado, Navarro señala que "no he hablado con los jugadores porque estamos de vacaciones desde que acabamos el partido con el Betis".

Tras una brillante temporada, esta implicación emborrona lo conseguido. "Sólo quiero que se hable de fútbol y esto no es nada agradable pero es lo que hay", reconoce el técnico cordobés. También explica los hechos que ocurrieron en esa última jornada liguera, en la que "ellos se jugaban ser campeones porque si eres primero tienes posibilidades más altas de ascender. Además, tenían a Serra Ferrer allí, que fue a ver a los nenes". Por otro lado, "nosotros no nos jugábamos nada y teníamos tres bajas importantes. Nos pasaron por encima, el resultado fue bastante abultado pero esto no indica que haya pasado algo raro".

Por último, comenta Rafa Navarro que "esto no beneficia a nadie y se debe aclarar". Ahora esperará noticias el club cordobés y espera respuestas entre "la sorpresa y la indignación".