El Espeleño no quiere poner fin a su gran racha

El Espeleño, que lleva ocho jornadas consecutivas sin perder, visita a un Alcalá que anda en la zona baja de la clasificación y viene de perder con claridad ante el Arcos (4-0). El conjunto cordobés, que empató la pasada jornada ante Los Barrios (1-1), no quiere perder comba con los puestos de privilegio, que están a seis puntos. No obstante, no se fía de un cuadro panadero que intenta salir de la quema.

El técnico cordobés, Rafa Navarro, recupera para este compromiso a Agus y Ángel Del Pino, aunque no podrá contar con el sancionado Ito ni con el lesionado Wellington, que sufre una subluxación del hombro. Por su parte, el Alcalá tendrá las bajas de Pedro Jiménez, Óscar y Yeyo, pero contará con Manu Pavón y Juanma.