El Espeleño quiere levantar el vuelo ante un complicado Sevilla C

El Espeleño quiere olvidar cuanto antes la derrota de la semana pasada ante el San Roque de Lepe (1-2) y buscará hoy ante el complicado Sevilla C volver a la senda triunfal. No lo tendrá nada fácil, ya que el filial sevillista, que ya le ganó en el Municipal de Espiel, basa su potencial en la Ciudad Deportiva, donde ha sumado 29 puntos de los 45 que lleva en su casillero. Además, sólo ha cedido tres derrotas en su feudo, por lo que el cuadro cordobés, que marcha sexto en la clasificación con seis puntos más que los hispalenses, debe dar el do de pecho para sacar el triunfo que lo meta de nuevo en la pugna por el play off, zona de la que está a cuatro puntos, misma distancia que la semana anterior tras la derrota del Algeciras.

El técnico cordobés, Rafa Navarro, contará con las bajas de los lesionados Chechu y Osuna y el sancionado Mario. La buena nueva es que recupera a Agus tras superar sus molestias físicas, que le impidieron estar en los últimos encuentros. Por su parte, los sevillistas contarán con la ausencia de Abel Pascual, que está lesionado, y también con la de Chuma, que se pierde esta cita por sanción.