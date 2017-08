El Espeleño inicia el curso con una trabajada victoria

El Espeleño sumó los tres primeros puntos de la temporada ante un Sevilla C que plantó cara en todo momento a los discípulos de Rafa Navarro, a pesar de verse los hispalenses por detrás en el marcador desde el arranque del partido.

El Espeleño, que saltó al terreno de juego muy metido en el duelo, buscó adelantarse en el marcador por la vía rápida. Desde el inicio superó la presión alta de los hispalenses a base de combinaciones certeras y efectivas que le permitió acercarse con peligro al portal defendido por Samuel. El centro del campo local, con Diego, Mario Ruiz, Juanito y Alfonso Castellano, se hizo con el control y con envíos a la espalda de la defensa visitante trajo en jaque al conjunto sevillista. No tardó en dar fruto la puesta en escena del equipo local. Un envío a la banda derecha lo aprovechó Cristian para colocar un medido centro que Guti, inteligentemente, dejó pasar y Mario, que entraba desde atrás, empaló al fondo de la red para inaugurar el marcador. No se conformaron los de Rafa Navarro tras el 1-0. Eso sí, su juego se serenó por momentos, pero inteligentemente supo pillar de nuevo la espaldas a la defensa rival, que había dado un paso al frente. El 2-0 llega tras un contragolpe visitante que acabó en las manos de Adrián. El meta local envió en largo a un Cristian que progresó y centró para un remate de Guti que sacó Samuel, pero el rechace lo agarró Diego en la frontal del área y lo mandó de nuevo al fondo de la red. Aún pudo ser mayor la renta al descanso, pero una excelente jugada personal de Mario la abortó el meta hispalense.

Tras la reanudación, el Sevilla C quiso meterse en el duelo y acortó diferencias rapidamente. No afectó el gol al Espeleño, sobre todo al quedar en inferioridad numérica el equipo visitante. Una jugada personal de Juanito Bazo sirvió a Diego para enviar el balón a la escuadra. El gol desató la locura en el Municipal de Espiel. Sin embargo, el equipo hispalense apretó. Incluso Agus cometió un penalti pero Vicente no lo transformó. Ahí el Espeleño durmió el duelo y Vicente maquilló el resultado al final.