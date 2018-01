El Espeleño no aguanta con diez y cae a zona de descenso

Con diez desde el minuto 23, el Espeleño no pudo aguantar ante un Sevilla C habitante de la zona de play off y cedió una derrota que lo empuja a puestos de descenso.

El equipo de Rafa Navarro, que sólo ha sumado dos de los últimos 12 puntos, perdió por roja directa a Osuna al paso por el ecuador del primer acto, lo que le obligó a dar un paso atrás ante el ataque más fiable de la categoría.

Lo logró hasta el descanso, si bien el acoso sevillista dio su fruto a la hora de juego y tras un gol anulado a Cera. El intento de reacción visitante lo cortó Lucas ya sobre la bocina.