El Espanyol busca la reacción ante el Getafe

El Espanyol afronta el partido contra el Getafe como una oportunidad de resarcirse tras sufrir dos derrotas consecutivas en la liga y con la poca fortuna del equipo de cara a puerta bajo los focos, ya que lleva nueve tantos a favor, contra un rival que se presenta con todos sus efectivos.

El vestuario blanquiazul llega al choque con confianza en sus opciones. No hay alarmismo. Pese a la última derrota contra el Valencia, el Espanyol recuerda que firmó una gran primera mitad y que sólo la falta de puntería impidió obtener un mejor marcador. En principio no se prevén muchos cambios en el once inicial. En el Getafe, por contra, Bordalás tendrá que elegir entre un 4-2-3-1 más conservador o continuar con el 4-4-2.