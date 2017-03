España, sin Nadal, se la jugará ante Djokovic

Pablo Carreño, Albert Ramos, Marcel Granollers y Marc López formarán el equipo español que se enfrentará a Serbia en los cuartos de final de la Copa Davis del 7 al 9 de abril próximos. Conchita Martínez, capitana de la escuadra española, anunció a través de Twitter la composición de la Armada, que buscará una plaza en semifinales a domicilio en una superficie dura y rápida.

España accedió a los cuartos de final tras superar a Croacia por 3-2 y Serbia superó en la primera ronda a Rusia por 4-1. En esa eliminatoria jugaron Roberto Bautista y Pablo Carreño los partidos individuales y el doble lo disputaron Marc y Feliciano López. De esta forma, Carreño y Marc López serán los únicos que repitan de la anterior serie.

El que no estará será Rafael Nadal, la gran ausencia en el conjunto español, aunque no la única. El balear quiere preparar la temporada de tierra batida con tiempo. "De ir a Belgrado para jugar la Davis me quitaría tiempo de preparación para mi gira de tierra. Es una semana complicada", dijo el mallorquín durante el torneo de Acapulco a principios de marzo. Tampoco estará uno de los jugadores españoles más en forma del momento como es Roberto Bautista, que ha renunciado para recuperarse por completo de unas molestias en la zona abdominal que arrastra desde el inicio del Masters 1.000 de Miami.

Por contra, el número dos del mundo Novak Djokovic sí que liderará a Serbia sobre la pista dura del Aleksandar Nikolic Arena tras perderse la anterior ronda frente a Rusia. El conjunto balcánico estará formado, además, por Nenad Zimonjic, entrenador jugador, junto a Viktor Troicki y Dusan Lajovic.

El vencedor del enfrentamiento entre Serbia y España jugará contra el ganador del duelo en el Kindarena de Rouen entre Francia y Gran Bretaña, que no contará con el número uno del mundo, Andy Murray. El escocés, que se recupera de una lesión en el codo y un virus, no participó en el Masters 1.000 de Miami y tampoco jugó el duelo de primera ronda en la que el Reino Unido venció como visitante a Canadá. El equipo británico estará integrado por Dan Evans, Kyle Edmund, Jamie Murray y Dominic Inglot en la serie ante Francia en Rouen, según informó el capitán Leon Smith.

Francia tampoco contará con sus mejores cartas, ya que el capitán Yannick Noah debió prescindir de Jo-Wilfried Tsonga y Richard Gasquet. A cambio, fueron convocados Nicolas Mahut, Pierre-Hugues Herbert, Gilles Simon y Lucas Pouille. Y como quinto hombre fue llamado Gael Monfils, quien se recupera de unos problemas en la rodilla.

Por su parte, el capitán australiano, Lleyton Hewitt, llamó por a Nick Kyrgios, Jordan Thompson, Sam Groth y John Peers para el enfrentamiento contra Estados Unidos. Los visitantes norteamericanos estarán representados por Jack Sock, John Isner, Sam Querrey y Steve Johnson.

El restante duelo de cuartos de final del Grupo Mundial medirá a Bélgica e Italia. En el conjunto belga destaca el retorno de David Goffin, mientras que los italianos mantendrán la base que venció a Argentina en primera ronda: Paolo Lorenzi, Fabio Fognini, Andreas Seppi y Simone Bolelli