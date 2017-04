España, con Juana Torres, logra el billete para el Europeo

La selección española, con la cordobesa Juana Torres en sus filas, consiguió la clasificación matemática para el Campeonato de Europa femenino su b 17 tras ganar los tres encuentros disputados durante este pasado fin de semana de la Ronda Élite.

El combinado nacional logró el billete para el Europeo tras deshacerse de Suecia, Islandia y a la anfitriona Portugal. España comenzó el torneo de la mejor forma posible, al derrotar con claridad al equipo luso por 6-1. Este encuentro lo completó la jugadora del CD Pozoalbense Femenino. En la segunda jornada, las de Toña Is sufrieron para vencer a Islandia, aunque una gran segunda mitad les valió para ganar por (3-0). Con la clasificación en el bolsillo, en la tercer duelo del torneo, el equipo español no pasó del empate a uno contra Suecia. Con dos victorias y un empate, las españolas, invictas en esta Ronda Élite sub 17, certificaron su plaza en el Europeo de la República Checa, que se disputará en mayo.