Esfuerzo sin premio

El Córdoba B peleó hasta el pitido final ante el Extremadura, sin dar nunca el partido por perdido a pesar de ir por detrás en el marcador hasta por tres goles, y a punto estuvo de salvar un punto ante uno de los grandes aspirantes al ascenso. Una lucha muy diferente a la de un equipo que, pese al tropiezo, mantiene tres puntos de colchón con la zona de descenso, si bien sigue empatado con el inquilino del play out.

Quizás mereció ese premio el B, y lo tuvo en las botas de Andrés, que hasta pudo haber sido luego objeto de penalti en una última jugada con el portero incorporado al ataque. Pero acabó sucumbiendo ante el cuadro azulgrana, de largo el mejor equipo de los que han pasado hasta ahora por El Arcángel, que se mostró peligroso, certero y con un fútbol de toque que le llevó a cobrar una amplia ventaja. Eso sí, el filial no bajó nunca los brazos, reaccionó y a punto estuvo de dar la campanada, salvando al menos un punto, si bien es verdad que el debutante Alberto González, nervioso en el arranque, salvó a su equipo de varios goles más.

El Córdoba B presentó un once con las novedades de Alberto González, Mena y Sillero, y con las ausencias notables de Lavín y Álvaro Aguado. Por su parte, el conjunto azulgrana llegaba con las bajas de Fran Miranda y Willy, dos fijos en los esquemas de Manuel Ruiz, y con el recién llegado Enric Gallego en el banco.

Sebas Moyano probó fortuna en el arranque del duelo tras una rápida transición y recibir un cambio de orientación de Waldo Rubio -uno de los mejores del partido-, aunque su disparo salió fuera. Un cabezazo de Carlos Valverde, que también se marchó desviado, fue la respuesta azulgrana instantes después. El conjunto visitante trataba de imponer su dominio, aunque los blanquiverdes presionaban bien y no dejaban que el meta Alberto pasara por muchos apuros.

Sin que ninguno de los dos equipos se hubiera hecho aún con el control del choque, el colegiado anuló un tanto a Kike Márquez por fuera de juego. A partir de ahí, el Extremadura fue adelantando líneas, aunque los contragolpes blanquiverdes, llevados por Waldo o Sebas, siempre entrañaban peligro. En el ecuador del primer periodo, una salida en falso de Alberto González, a la salida de un córner, permitió a Borja García disponer de una inmejorable ocasión que solucionó en última instancia el meta cordobesista.

Una internada de Sillero y una falta a Hornero al borde del área, lanzada por Laro Setién con mucho peligro, frenaron el incipiente dominio visitante y frenaron su ímpetu ofensivo.

Tras la reanudación, el Extremadura se fue a por todas y monopolizó el esférico en los compases iniciales. Airam Cabrera tuvo la ocasión más clara, pero el disparo del ex blanquiverde lo repelió el palo. La insistencia azulgrana no daba tregua, y a la salida de un córner y tras una serie de rechaces, Zarfino batió por fin a Alberto González, inaugurando el marcador. El choque cobró velocidad, el cuadro extremeño buscaba sentenciar y el filial meterse de nuevo en el duelo. Los ataques visitantes eran continuos, aunque el Córdoba B trató siempre de contragolpear con peligro. Así, Jordi Ortega no llegó por poco a un centro de Sebas y Manu García despejó a córner un lanzamiento de Waldo.

El Extremadura dio entrada a su reciente fichaje, Enric Gallego, mostrando su vertiente más ofensiva y, aunque el filial no se entregó, los azulgranas no tardaron en aumentar diferencias en el marcador. Un excelente servicio de Kike Márquez lo aprovechó el recién incorporado para batir por bajo a Alberto. Ahí no quedó la cosa, en plena avalancha azulgrana, el pichichi nacional sentenció definitivamente el duelo con su segundo tanto en apenas doce minutos sobre el terreno de juego.

No se entregó el filial y David Moreno acortó distancias. Pero estaba claro que era el día del Extremadura y de Enric Gallego, que aprovechó un rechace de Alberto González tras un disparo de Kike Márquez para redondear su debut con un triplete en apenas ocho minutos. El duelo pasó a ser de ida y vuelta, un auténtico correcalles, con los dos equipos volcados en ataque. Alberto resultó providencial de nuevo ante un disparo de Kike Márquez.

Pero lo mejor del B estaba por venir. Waldo redujo la ventaja visitante tras un perfecto lanzamiento de falta directa que se coló por la misma escuadra del portal defendido por Manu. De inmediato, de nuevo Alberto salvó el quinto en un mano a mano con Carlos Valverde.

Ni uno ni otro equipo frenaron en su ímpetu ofensivo y David Moreno puso emoción a los minutos finales estrechando el marcador a la mínima, aprovechando un pase atrás de Waldo. El Extremadura, que siempre miró hacia arriba, se vio acorralado en los instantes finales y Andrés pudo hacer un empate que incluso hubiera sido justo.