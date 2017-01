¡Ensayen los penaltis!

El desenlace de la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey que dilucidarán el Córdoba y el Alcorcón mañana (El Arcángel, 19:00) apunta a prórroga y hasta penaltis. El empate sin goles de la ida en Santo Domingo obliga a que al menos un equipo marque para que la serie se resuelva en los 90 minutos reglamentarios. El problema es que tanto blanquiverdes como alfareros ya han demostrado graves problemas ofensivos en la presente campaña, sin ir más lejos en este arranque de nuevo año que para ambos deparó otro 0-0 en la jornada liguera disputada durante el fin de semana.

El Córdoba enlazó el sábado ante el Rayo Vallecano su segundo partido consecutivo sin anotar, algo que no había ocurrido aún esta temporada. Pese a contar con hasta cuatro ocasiones claras de gol, ni Rodri ni Juli acertaron a batir a Gazzaniga, repitiendo en el fondo la igualada firmada en la apertura de la serie copera en Alcorcón de tres días antes. Es la tercera vez que el cuadro cordobesista se queda a cero como local -fuera sólo sufrió esa sequía una vez, en Huesca (3-0)-, y la primera en la que no pierde, pues ante el Sevilla Atlético (0-1) y el Mallorca (0-2) no pudo sumar puntos.

Esta importante sequía de los blanquiverdes tiene un reflejo acentuado en el que será su enemigo en la Copa del Rey mañana. Porque el Alcorcón es el equipo menos realizador de la categoría de plata tras las primeras 20 jornadas, en las que apenas ha podido lograr 14 tantos, ninguno de ellos en sus dos partidos inaugurales de este 2017. A la igualada copera con el CCF le siguió el mismo marcador en el duelo liguero ante el UCAM.

Como dato revelador, el conjunto amarillo sólo ha marcado en cinco de sus doce compromisos como visitante esta campaña, aunque nunca más de un gol. Eso sí, anotó en las dos salidas que ha tenido que realizar en el torneo del KO, incluido en Cornellá-El Prat, en su último encuentro oficial a domicilio ante el Espanyol (1-1) para sellar su presencia en la ronda de octavos de final luego en la tanda de penaltis, tras el empate idéntico de Santo Domingo. A esa igualada con premio final hay que sumar las logradas en las visitas al Numancia y el Sevilla Atlético en la competición liguera, y un único triunfo, conseguido en el Martínez Valero de Elche (0-1) en la segunda ronda de la Copa.

Ese hándicap ofensivo de ambos conjuntos tiene su principal razón en la falta de juego, que en el caso concreto del Córdoba ha bajado un par de peldaños en los dos compromisos más recientes, influenciado más por la alta presión del rival que la propia voluntad de Carrión y sus hombres. Pero lo cierto es que si ante el Rayo el cuadro blanquiverde acumuló cuatro oportunidades de peligro real, todas tras robar la pelota en la transición enemiga, en la apertura de la serie ante el Alcorcón ni siquiera hubo un tiro entre los tres palos. Y ahí nada tuvieron que ver ni Rodri ni Piovaccari, que en muchas fases de esos partidos parecieron dos islotes entre los defensores contrarios por los numerosos metros que los separaban del siguiente jugador más adelantado. Un problema que toca resolver, por uno u otro bando, para no alargar mañana la serie copera hasta la tanda de penaltis.