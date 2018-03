Encuentro crucial por la Champions en el Pizjuán

El Sevilla y el Valencia dirimen hoy un duelo crucial por la Champions, entre el quinto y el cuarto, en el que a los sevillistas sólo les vale ganar la primera de sus dos finales en cuatro días, antes de la de Manchester, para recortar puntos a un ambicioso rival.

Con la sensible baja de Jesús Navas para estos dos partidos claves, tanto en lo económico como en lo deportivo, Vincenzo Montella no hará rotaciones y apostará por su once tipo, con Layún en el lateral derecho por el canterano de Los Palacios y hombres en buena forma y que deben marcar la diferencia como Banega, Franco Vázquez y Correa, o Muriel.

Mientras, el Valencia buscará un triunfo ante su perseguidor más cercano que le permitiría poner pie y medio en la próxima edición de la Liga de Campeones, ya que, en ese caso, la ventaja actual de ocho puntos pasaría a ser de once con treinta en juego, por lo que la brecha sería muy importante. Además, al haber ganado por 4-0 en el encuentro de la primera vuelta en Mestalla, con un segundo triunfo el Valencia tendría también asegurado quedar por delante en caso de empate a puntos, por lo que en realidad serían doce los que el Sevilla debería recuperar. De hecho, un empate sería un preciado mal menor para el Valencia puesto que le permitiría mantener su distancia, se aseguraría estar por delante en caso de empate y habría desactivado la principal esperanza sevillista de recortar distancias.

Para este encuentro, los problemas físicos que arrastra Gayà, aunque no le han impedido entrar en la lista, podrían llevar a Marcelino García Toral a apostar por Lato en el flanco izquierdo de la defensa, por lo que han viajado diecinueve futbolistas. Además, la lesión de Santi Mina ante el Betis podría hacer que el técnico a recuperara la dupla Rodrigo-Zaza con la que arrancó la campaña en el once. Más allá de esos cambios obligados, y del regreso tras su lesión del central Garay, no se esperan demasiadas novedades en el equipo titular del asturiano.