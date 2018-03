Empate para seguir vivos

El Córdoba B volvió a tropezar en El Arcángel al ceder un empate ante el Badajoz, resultado que aunque resulte un frenazo para los blanquiverdes se antoja justo ante un equipo que salvo en los compases iniciales fue más decidido a buscar el triunfo. Pero el orden defensivo local y, en última instancia un par de excelentes intervenciones de Alberto, evitaron que los puntos volaran hacia tierras extremeñas. De esta manera el filial enlaza dos partidos sumando antes de afrontar las finales ante el Betis Deportivo y el Lorca Deportiva, dos rivales directos por la permanencia que hoy podrían dar caza a un equipo que sigue en la plaza de play out.

El técnico blanquiverde, José María García, repitió el once inicial que en la última jornada se impuso a domicilio al Murcia. Alberto González, tras su excelente actuación en la Nueva Condomina, ocupó nuevamente el marco, quedando Marcos Lavín a la espera de una nueva oportunidad mientras se recupera por completo de sus molestias en el hombro. Por su parte, el preparador pacense, Juan Marrero, pudo finalmente contar con Javi Rey, no así con Gabri Izquier, que incluso se quedó fuera de la convocatoria; sí formaron parte del conjunto inicial del Badajoz los cordobeses Fran Morante y Javi Pérez y los excordobesistas Juan Ramón Ruano y Guzmán Casaseca.

David Moreno, sólo dos minutos después de marcar Ruano, niveló de nuevo el marcadorEl filial se mantiene en el puesto de 'play out', pero hoy puede caer de nuevo al descenso

De inicio fue el Córdoba B el que trató de imponer su ritmo a base de combinaciones rápidas, intentando hacerse con el centro del campo. Pero el Badajoz mostró rápidamente también su estilo: férrea y contundente defensa, con Fran Morante como jefe de la zaga, y rápidos contragolpes, siempre por fuera, tratando de aprovechar la rapidez de Guzmán y Ruano. Precisamente este último fue el primero en poner a prueba a Alberto con un centro-chut que despejó el meta blanquiverde con apuros.

El Badajoz dio un pasito arriba buscando una presión alta para frenar la salida local, pero un balón largo de Copete sobre Quiles estuvo a punto de sorprender a Fernando, si bien el punta blanquiverde recibió en fuera de juego. La zaga blanquiverde se mostró contundente, lo que propiciaba buenas arrancadas de Graví y Mena, que rápidamente conectaban con el centro del campo y buscaban los movimientos arriba de Quiles, Waldo Rubio, David Moreno y Jankovic.

Pero el cuadro pacense no se impacientó y en el ecuador del primer tiempo avisó con dos apariciones de Juanma, que primero no cazó un balón suelto en el área y de inmediato no acertó tras un perfecto envío de Javi Pérez. A la media hora, un centro de Ruano lo controló de nuevo el ariete en el balcón del área, pero tras hacer un primer regate se quedó sin opción de remate ante la buena reacción de los zagueros locales.

El Badajoz rompió con su presión alta la continuidad en el juego del filial cordobesista, que ya sólo pudo asomar por las inmediaciones del área de Fernando en rápidas incursiones de David Moreno o Quiles, que en una de ellas se coló hasta el pico del área pequeña, pero se quedó sin ángulo y no vio la llegada de Jankovic. En el centro del campo, Ghan trató siempre de desdoblarse para frenar la salida al contragolpe visitante y, sobre todo, evitar los desplazamientos en largo de Javi Pérez. Una entrada del uruguayo sobre Ruano, al filo del descanso, hizo saltar las chispas entre los jugadores, sin que la trifulca llegara a mayores.

Tras la reanudación, el Badajoz mantuvo su presión alta, evitando que los blanquiverdes pudieran dar continuidad al juego de toque y, en un primer momento, incluso tratando de acorralarlos en su área. Sin embargo, a pesar de los centros y las entradas pacenses en el área local, el primer disparo lo realizó Waldo Rubio.

La entrada de Laro Setién por Jankovic revitalizó el ataque local y el filial comenzó a tener mayor presencia arriba, aunque el Badajoz no se escondió en ataque. Un centro de Álex Rubio lo cabeceó Joaquín y Alberto en una magnífica intervención desvió el remate al larguero, sin que Juanma pudiera aprovechar el rechace. De inmediato, un centro de Álex Herrera desde la izquierda llegó a Ruano, que lanzó un zurdazo que acabó en el fondo de la red.

Pero el B reaccionó con rapidez. Laro Setién controló en el centro del campo, vio la entrada de David Moreno por la izquierda y le lanzó un pase milimétrico que el atacante no desaprovechó. Tras controlar, enfiló al área y lanzó con la derecha para batir a Fernando y establecer el empate. En el tramo final, aunque con el Badajoz buscando el triunfo, el conjunto blanquiverde, ya en superioridad numérica, gozó de dos buenas opciones para quedarse con los tres puntos, pero Sillero y Andrés no acertaron.