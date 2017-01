Emilio mira a Vigo y Zaragoza

Con el pistoletazo de salida dado al mercado, el CCF ya trabaja en reforzar la plantilla para la segunda vuelta de la competición liguera. El eje de la defensa -debilitada desde la lesión de Deivid- y la delantera parecen que son los objetivos fijados por la entidad, aunque no se descarta tampoco la llegada de un mediocentro. De momento Emilio Vega ya tiene puesto el mono de faena y mira hacia Vigo y Zaragoza en un mercado que acabará el 31 de este mes. Con 28 días para maniobrar, el director deportivo se ha interesado por los celtiñas David Costas y José Naranjo y también por Juan Muñoz y Erik Morán, que saldrán del conjunto maño. No obstante, el CCF tendrá que pelear con otros equipos de la categoría de plata como el Oviedo, el Mallorca, el Girona, el Almería o el Tenerife, que también aspiran por los servicios de estos cuatro jugadores.

Para reforzar una desguarnecida zaga, el club ha puesto sus ojos en David Costas. El central vigués, que solamente ha jugado un encuentro desde que ha arrancado la campaña -Valencia-, saldrá en calidad de cedido como ya hiciese el curso pasado hacia Mallorca, donde jugó 22 encuentros desde su llegada al conjunto balear. Con 21 años, el defensa gallego, quinto elemento de la zaga celtiña, es una de las piezas deseadas del mercado. A la espera de que se resuelva su futuro -también está interesado el Zaragoza-, Costas está en la lista de convocados para el duelo copero que disputará hoy el Celta frente al Valencia en Mestalla.

El que no estará en este envite será José Naranjo, por el que se ha interesado el CCF y prácticamente toda la Segunda División. El onubense, que realizó un brillante curso la temporada pasada en el Gimnástic, llegó este verano a Vigo. Sin embargo, el de Rociana del Condado, que juega de mediapunta escorado a la izquierda, no ha jugado ningún encuentro en el equipo gallego y tiene las puertas abiertas para su salida. El mayor problema para la entidad blanquiverde es que se lo rifa casi toda la categoría de plata, por lo que no se antoja una operación fácil.

La que parece más cercana es la posible incorporación de Juan Muñoz, que ayer estaba negociando su salida de Zaragoza. Con el CCF y el Almería luchando por sus servicios, el Sevilla debe decidir ahora hacia donde marcha el delantero hispalense, que ha marcado tres tantos pero está a la sombra de Ángel en La Romareda. Del Zaragoza también va a salir Erik Morán, que tampoco cuenta para Raúl Agné. El centrocampista de Portugalete parece que está más cerca del Oviedo, a pesar del interés cordobesista.

A expensas de concretar los primeros fichajes en el CCF, el Rayo, próximo rival liguero de los blanquiverdes, va a firmar al meta Tomás Mejías, que llegará cedido por el Middlesbrough y que será anunciado en breve tras pasar ayer el reconocimiento médico.