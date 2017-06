El Écija y el efecto dominó

Y llegó la gran alegría. El Écija logró el ascenso a Segunda B y por efecto dominó el Ciudad de Lucena ascendió a Tercera División y el Montilla a División de Honor Sénior. La lotería de los penaltis permitió a los astigitanos culminar la temporada con el regreso a la categoría de bronce.

El cuadro hispalense tenía la llave para un doble ascenso en cadena de equipos cordobeses. El Ciudad de Lucena y el Montilla estaban muy pendientes de la resolución de la eliminatoria de los astigitanos ante el Olimpic de Xátiva. Si el Écija daba el salto de categoría, el efecto dominó permitía el ascenso a Tercera del Ciudad de Lucena como cuarto clasificado en el Grupo 1 de División de Honor y, para ocupar su sitio, el del Montilla a División de Honor como mejor segundo de los grupos de Primera Andaluza zona Occidental.

Mal se le pusieron las cosas cuando en apenas dos minutos se colocaban por delante en el marcador los valencianos. Un dudoso penalti antes del ecuador del primer tiempo que repelió el larguero dio el aviso definitivo a un Écija que instantes después se quedó sin el central cordobés Curro Pérez por lesión. La historia no cambiaba, el 1-1 en la ida obligaba a marcar al equipo que dirige el técnico cordobés Juan Carlos Gómez y que en sus filas cuenta además de con Curro Pérez con Manu Reina, Carmona, Adri Crespo, Ezequiel y Suanes, que por lesión no pudo jugar. Ezequiel no fue titular, pero su salida al campo resultó crucial, al lograr el gol del empate. Incluso disfrutó de varias ocasiones para haber evitado la prórroga. Tuvieron ocasiones los astigitanos y Fermín salvó a su equipo en el último minuto para dar paso a los lanzamientos de penaltis. En la tanda, 3-1 para el Écija con el último penalti transformado por Ezequiel.

Por si sí o por si no, el Ciudad de Lucena comenzó a hacer las tareas para la nueva temporada. La continuidad de Diego Caro como técnico llegó acompañada de la de Troyano. Además, ya incorporó a Javi de la Fuente (Espeleño), Francis Lara (Linares) y Fede (Jaén).

Por su parte, del Montilla poco ha trascendido, salvo la renovación del entrenador, Álvaro Reyes, que dejó a los vinícolas en la segunda plaza de la tabla, igualado con el primer clasificado, el Ciudad Jardín.