Los E-Sports en los Juegos, un debate abierto que ya asume el COI

El COI avanza sin prisa, pero sin pausa, en su revolución de los Juegos Olímpicos y hay un debate que promete dividir aguas: el de los E-Sports o deportes electrónicos.

¿Pueden los videojuegos convertirse en olímpicos? Hace unos años hubiera sido una pregunta disparatada, pero ya no lo es tanto. La mecha la encendió hace un mes Tony Estanguet, uno de los líderes de París 2024, quien se mostró abierto a incorporarlos a su programa olímpico. "No quiero decir que no de inicio. Los jóvenes están interesados en esto", dijo el triple campeón olímpico en piragüismo.

El asunto está en pleno estudio en las más altas esferas del COI, como reconocieron sus miembros la semana pasada en la sesión de Lima. "Es un asunto en pleno estudio, aunque en una fase muy preliminar", dijo Juan Antonio Samaranch Salisachs, vicepresidente del COI. "Cualquier actividad humana competitiva y relacionada con el deporte que pueda servirnos para llevar adelante los ideales olímpicos debe ser estudiado", indicó.

En Río 2016 ya tuvo lugar en el Jardín Botánico la primera edición de los E-Games y en los Juegos Asiáticos de 2022 en la ciudad china de Hangzhou los E-Sports formarán parte del programa oficial y tendrán medallas. Para llegar a un escenario mayor como los Juegos Olímpicos queda camino por recorrer. El principal obstáculo es su aceptación como deporte. Para formar parte del programa de París 2024 deberían ser incluidos dentro de los cinco deportes adicionales que puede proponer el anfitrión.