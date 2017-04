El Don Bosco juvenil y el Puente Genil cadete sellan sus ascensos

El Don Bosco juvenil y el Puente Genil cadete sellaron este pasado fin de semana sus respectivos ascensos. El conjunto colegial hizo los deberes y derrotó al conjunto pontano en Noreña por 3-0, un resultado que le valió para celebrar su retorno a Liga Nacional Juvenil a falta de una jornada para la conclusión del campeonato. Los albiazules, que han peleado por subir de categoría con Los Califas, que perdió la primera plaza hace apenas seis jornadas, agrandaron su renta en este tramo final, lo que le valió para dar el salto antes del cierre del campeonato. El sábado se impusieron con claridad por 3-0 al Puente Genil, lo que dejaba todo ya visto para sentencia. La locura se desató en Noreña, que celebraron por todo lo alto el ascenso a la segunda categoría juvenil.

No fue la única alegría del fin de semana. El empate cosechado por el Egabrense en Pozoblanco le dio el ascenso al Puente Genil cadete antes de jugar en Villafranca. Los pontanenses, no obstante, no tuvieron problemas para vencer con claridad el duelo por 1-13. A falta de dos partidos para que acabe la Segunda Andaluza Cadete, el Salerm dio el salto a Primera. Tras celebrarlo en Villafranca, el acto principal se desarrolló el domingo antes de la cita del equipo sénior ante el Xerez Deportivo, en el que hubo pasillo y homenaje por el premio obtenido por los cadetes.