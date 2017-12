Ni Djokovic ni Murray, Bautista

Roberto Bautista venció con claridad a Andy Murray en un partido de práctica programado por los organizadores del torneo de exhibición de Abu Dhabi ante la baja de Novak Djokovic, y hoy disputará la final ante Kevin Anderson.

La organización de la cita optó por la solución de emergencia de contar con un Murray que estaba preparando en Abu Dhabi su regreso a las canchas tras una lesión de cadera tras conocerse la renuncia de Djokovic, con dolores en un codo. El serbio tenía previsto volver a la competición en este torneo tras seis meses ausente.

"En los últimos días empecé a sentir dolor en el codo y después de varios exámenes, los médicos me aconsejaron no arriesgar, retirarme del torneo y continuar con las terapias", explicó Djokovic. Bautista, que a su vez ocupó la plaza de Rafael Nadal, no dio opción al británico, quien, fuera de ritmo y aún lejos de la forma para competir, cedió ante el español, contra el que nunca había perdido, por 6-2 -sólo se disputó un set- tras romper dos veces el saque del escocés.

Antes, Anderson, finalista del último Abierto de Estados Unidos, había vencido a Dominic Thiem, quinto del ranking ATP, en un partido más igualado.

Anderson, que en la primera jornada venció a Pablo Carreño, se impuso por 7-6 (6) y 6-4.

Y en el primer encuentro del viernes, Andrey Rublev venció a propio Carreño (6-4 y 6-2) en el partido por el quinto puesto de este torneo de exhibición.