Diego y Mario lideran el triunfo del Espeleño

El Espeleño volvió a la senda triunfal tras deshacerse de Los Barrios en su feudo. Los de Rafa Navarro están a un punto del líder, el Cádiz B, tras colocarse en la segunda posición gracias a sus nueve puntos en su casillero.

En la primera mitada, el conjunto campogibraltareño, que anda colista con un punto, esperó a los rojillos atrás y sólo buscaba sorprender a la contra. A través de posesiones largas, el cuadro cordobés trató de acercarse aGoito. En un saque de esquina botado por Mario, Diego la empaló de volea y mandó el balón al fondo de la red. Tras el 1-0, Los Barrios estiró sus líneas, aunque los locales en una jugada personal de Alfonso Castellano pudo ampliar diferencias pero su disparo lo repelió la madera.

Tras la reranudación, el juego no varió. Los Barrios quiso dar un paso adelante, sobre todo buscando el juego directo sobre Prieto o buscando la jugada a balón parado. Sin embargo, Alfonso Castellano robó en el centro del campo, mandó a Guti y éste centro desde la línea de fondo para que Mario cabecease al fondo de la red. Con media hora por delante el conjunto visitante se marchó arriba, lo que aprovechó el Espeleño para contragolpear con mucho peligro. En un saque de esquina botado por Mario cabeceó Osuna fuera por poco. En el tramo final, Manolillo derribo al delantero gaditano. El penalti sirvió para acortar diferencias. No obstante, el marcador no se movió, aunque Juanito Bazo se topó con la madera.