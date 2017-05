Después de una larga y exigente temporada, en la que de nuevo compaginó las ligas española y francesa, Carlos Machado afronta una de las citas internacionales más importantes del año, el Campeonato del Mundo de tenis de mesa, que se celebra en Düsseldorf (Alemania). El palista prieguense, veterano en estas lides, reconoce que la magnitud de un evento de este tipo sigue causándole emoción. Machado competirá tanto en la prueba individual como en la de dobles (formando pareja con Jesús Cantero) y sus objetivos en tierras alemanas están claros: dar continuidad al gran final de temporada que ha cuajado con el Cajasur Priego y tratar de colarse en el cuadro principal de los 64 mejores palistas. Después, tocará volver a intentar el asalto al trono nacional, ese en el que se sentó durante diez largos años y que ahora reside en poder de Jesús Cantero.

-¿Lleva la cuenta de los Mundiales que ha disputado en su carrera?

-La verdad es que no sé decírtelo a bote pronto, son ya muchos, diez u once con este de Alemania, pero vuelvo a afrontarlo con muchas ganas e ilusión.

-Para un veterano como usted será fácil controlar los nervios ante una cita de este nivel.

-La experiencia siempre te sirve, pero un Mundial es muy emocionante jugarlo porque son campeonatos a los que todo el mundo quiere asistir, normalmente juegan los mejores, los pabellones suelen ser grandes y con mucho público. Por eso, defender a España en un Mundial es algo muy bonito.

-Llega a tierras alemanas como el número 129 en el ranking mundial. Un buen campeonato le puede devolver a los 100 primeros de esa lista.

-Llevo bastante tiempo sin jugar a nivel internacional, ahora hago menos pruebas de este tipo y por eso he perdido algunos puestos en el ranking. Sería buena noticia volver al top 100, porque para ello tengo que estar en el cuadro de los 64 mejores. Pero para eso primero toca esperar a sorteo, porque creo que tendré que afrontar la fase previa y buscar el pase al cuadro principal.

-¿Con qué resultado se daría por contento en este Mundial?

-Lógicamente quiero acabar lo más arriba posible pero eso depende mucho de los emparejamientos. Por eso, mi objetivo principal es mantener el nivel de juego de los últimos meses, en los que no he perdido ningún partido con el Cajasur Priego y me he ido encontrando cada vez mejor.

-A pesar de su veteranía, la progresión durante la temporada ha sido significativa.

-Es verdad que estoy jugando muy bien últimamente, empecé el año mal, perdiendo algunos partidos, pero luego he acabado bastante bien la temporada, como el resto del equipo. Creo que llego en buen momento al Mundial y espero seguir a este nivel.

-Además de la prueba individual, podremos verle en el dobles con Jesús Cantero. ¿Qué espera de esta competición?

-El dobles siempre es especial y no sabes cómo puede salir la cosa. Es una prueba muy cambiante porque se suele entrenar poco y más en nuestro caso, con Jesús en Cartagena y yo en Priego. Nunca se sabe lo que puede pasar y es normal perder partido con rivales en teoría peores que tú y ganar a otros que llegan con mejor ranking.

-Al margen del Mundial, ¿cómo valora la temporada recién acabada con el Cajasur Priego?

-Creo que ha sigo bastante buena. Hemos demostrado que en los últimos 15 años somos el equipo más competitivo y regular de España. Hemos ganado tres ligas pero es que además siempre hemos sido como mínimo subcampeones y es importante seguir ahí, con jugadores formados en casa y presupuestos ajustados.

-Son el único club que sobrevive peleando por todo contra los pelotazos económicos de otros, que suelen acabar de mala manera en unos años.

-Es algo que no queremos que nos pase, por eso cada año hacemos equipos con el presupuesto ajustado a nuestras posibilidades, contando con gente de la casa y asegurando que el club tenga futuro, que no se hipoteque más allá de su alcance.

-Cuando finalice el Mundial aún quedarán los Campeonatos de España, otra cita muy importante para el club y a nivel personal.

-Sí, es otra competición muy importante para mí, porque he ganado el Campeonato de España diez veces pero siempre quieres más. Estoy jugando bien y si sigo así creo que voy a poder luchar por el título otra vez.

-¿Qué rivales intuye que pueden ser más peligrosos en esa competición?

-Hay varios jugadores a gran nivel, por ejemplo Álvaro Robles, consolidado ya entre los 80 mejores del mundo y que lleva tiempo jugando a nivel internacional y trabajando muy bien. Por supuesto, el actual campeón Jesús Cantero, y también Marc Durán. Además, hay jugadores de Priego como Alejandro Calvo o Moisés Álvarez que vienen creciendo mucho en los últimos tiempos y con los que el factor sorpresa es mínimo porque nos conocemos mucho y siempre pueden darte un susto.