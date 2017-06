Davidovich avanza con paso firme

Los cuartos de final del Open Cruzcampo Ciudad de Palma del Río dejaron un espectáculo de calidad e igualdad sobre las pistas de la localidad cordobesa. El primero en pasar a las semifinales fue el Matteo Viola, quinto cabeza de serie del torneo, que venció a Roberto Ortega -cuarto en el Open- por 6-3 y 6-4.

El segundo en sellar su pase a la siguiente ronda, fue el semifinalista junior de Roland Garros y 788 en el ranking ATP, Alejandro Davidovich. De nuevo disputó un firme partido con Pablo Viveros, a quien superó por una diferencia mínima de 7-6 y 6-4 en el luminoso. "Ha sido el primer set cara o cruz, podía haber ganado él que ha tenido tres bolas de set, el segundo me he escapado un poco más y al final lo he cerrado", comentó Davidovich.

Otro italiano en avanzar en el cuadro fue Raúl Brancaccio, aunque en su caso tuvo que sufrir y llegar al tercer set, después de haberse llevado la primera manga. Con resultado final en la pista central de 7-5, 6-2 y 7-6, Brancaccio se medirá a su compatriota Viola en la semifinal en una semifinal con claro color italiano.