Curro Muñoz abandona el Ximénez por motivos laborales

Curro Muñoz no jugará la próxima temporada en el Ángel Ximénez-Avia. El conjunto de Puente Genil anunció ayer que el malagueño ha renunciado a la renovación que la entidad le había ofrecido, porque va a emprender una nueva aventura profesional que le impedirá compaginar su carrera profesional con su carrera deportiva. De esa manera, Muñoz pone punto y final a una etapa de siete años en el club pontanense, con el que ha vivido un ascenso a la máxima categoría y al que ha ayudado a consolidar en la élite, para disputar durante esos años dos fases finales de la Copa del Rey.

Tras conocerse la noticia de su salida del Ángel Ximénez, Curro Muñoz reconoció que "no ha sido una decisión fácil" y apuntó que "el club quería que continuara, pero he mirado por un futuro lejos del balonmano" pues "se me ha presentado una oportunidad profesional que no podía rechazar y ante la tesitura, he decidido abandonar el club". El malagueño se mostró agradecido con "la directiva por haberme traído hace siete años, porque han sido unos años increíbles, con un ascenso a Asobal y dos fases finales de Copa del Rey" y valoró que "no se puede pedir más", para agradecer también "el apoyo de todos mis compañeros, por cómo se han portado conmigo y por hacer que el vestuario estuviera siempre unido".