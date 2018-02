Cristiano se apunta

El Real Madrid ganó moral goleando a la Real Sociedad y recuperó confianza con una gran primera parte que invita a soñar al madridismo antes de la gran cita europea ante el PSG, con Cristiano Ronaldo recuperando pegada y liderando el ataque de un triunfo cómodo en un duelo de baja intensidad.

No había arrancado el partido y los de Zidane ya lo habían encarrilado. Daba descanso el técnico francés a Casemiro y Bale antes de la cita europea y sus sustitutos brillaban. Activo Marco Asensio, incombustible Lucas Vázquez que marcaba cuando no se había cumplido el minuto. El centro de zurda de Cristiano lo cabeceaba a la red de testa para sellar el pase a un partido sin sufrimiento al fin en el Bernabéu para su afición.

Lucas estaba en todo, encarando siempre y desequilibrando, asistiendo. Encontró a Asensio para que probase a Rulli, que nada podía hacer con Cristiano Ronaldo libre de marca para firmar su primer tanto. Asensio veía el desmarque de Marcelo que servía un pase con fuerza al pie del portugués. Ningún central pendiente de su marca. El conjunto donostiarra veía la que se le venía encima. Porque el Real Madrid no tuvo ninguna intención de parar en el primer acto. Se sintió fuerte y buscó siempre más. Benzema y Asensio no marcaban porque los defensores rivales lo evitaban en la línea de gol, el poste repelía un remate potente de Cristiano que se desquitaba marcando de cabeza tras córner botado por Kroos. Antes el alemán había firmado un tanto marca de la casa. Desde la frontal con rosca a la escuadra tras pase, como no, de Lucas Vázquez.

La confianza en la definición del portugués reaparece en el momento clave de la temporada para el Real Madrid en Europa. Aún le quedaba un tanto para el triplete como broche final de su partido. Hambriento de tantos y de éxito en una cita que sabe paralizará el mundo del fútbol.

No quedaba historia por contar en la segunda mitad. Como era previsible el Real Madrid bajaría el ritmo para evitar situaciones de riesgo y le sirvió a la Real Sociedad para adelantar metros y tener más balón. Nada le metería en el partido, pero lo intentó y la madera repelió el remate de cabeza de Juanmi. Aun así, los donostiarras lograron marcar, en el minuto 74, por medio de Bautista, pero poco después Cristiano Ronaldo hizo el quinto para los blancos. Illarramendi, con el segundo de la Real, maquilló un pésimo encuentro de su equipo.