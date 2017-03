Cristian García es el rey

Emocionante y muy igualado. Cristian García, al volante de su Ford Fiesta R5 y con Rebeca Liso como copiloto, se alzó con la victoria en la trigesimoquinta edición del Rally Internacional Sierra Morena, que sigue creciendo año tras año y que sirvió de apertura del Campeonato de España de Asfalto. El piloto zaragozano, actual campeón nacional, se impuso en Córdoba tras cuajar unos últimos tramos excepcionales que acabaron con la dura oposición plantada por Surhayen Pernía (Hyundai i20) e Iván Ares (Hyundai i20).

Tras finalizar la primera jornada, que contó con la doble pasada por los tramos de Cerrotrigo y Villaviciosa, Pernía tomaba las riendas, con Iván Ares y Cristian García al acecho del liderato. La enorme igualdad, algo que dio más espectacularidad a la cita -incluida dentro del Trofeo Europa-, sirvió para que esta segunda jornada fuese más emocionante aún. Con la disputa de los tramos de Córdoba, Cerrobejuelas y Villanueva-Adamuz, al que realizaron una doble pasada, acertar con el ganador final era una mera quimera. De hecho, no se aclaró nada hasta prácticamente el final de la última especial.

Para empezar en Córdoba, Iván Ares siguió demostrando su enorme progresión, lo que llevó a apuntarse esta primera manga y colocarse en la cima de la general, superando a Surhayen Pernía, que acabó tercero tras un regular Cristian García, segundo. Por su parte, al igual que el pasado viernes, los hermanos Burgo y los Vallejo siguieron con su pelea particular por la cuarta plaza.

En Cerrobejuelas, uno de los tramos más llamativos y con gran expectación, apareció Cristian García para voltear de nuevo la clasificación, al completar los algo más de 24 kilómetros con un tiempo de 14:49. Tras el piloto maño llegaron los dos componentes del equipo Hyundai i20. En esta ocasión, Pernía fue segundo y Ares, tercero, lo que llevó a éste a caer de la primera a la tercera plaza de la general.

Sin embargo, todo sufrió otro giro radical al paso por el tramo de Villanueva-Adamuz. En los poco más de 14 kilómetros, el cántabro volvió a la carga y se hizo con el primer puesto de la general, mientras que Cristian García bajó a la segunda plaza e Iván Ares se mantuvo tercero, a pesar de terminar segundo este tramo.

Hubo tiempo para más cambios en las segundas pasadas, la última parte del rally. De vuelta al tramo de Córdoba, Cristian García se colocó primero de la general tras ganar esta segunda pasada de esta manga. La sorpresa fue ver a los Hyundai más lejos, ya que segundo fue Sergio Vallejo. El tercero fue Iván Ares, mientras cuarto llegó Pernía, que perdió su plaza en lo más alto.

Pero lo que fue definitivo para la suerte del Sierra Morena ya fue la segunda pasada por Cerrobejuelas. Ahí Cristian García se adjudicó el triunfo por delante de Pernía y Ares, a los que les metió ya más de 14 segundos. Una suculenta renta que no dejó escapar en el tramo definitivo por Villanueva-Adamuz. Aunque Pernía fue el mejor aquí, no pudo con el actual campeón de España, que fue segundo a cinco segundos del ganador. Con la victoria prácticamente en su bolsillo, éste no arriesgó para asegurarse el título en Córdoba, que le vale para colocarse primero en el Campeonato de España de Asfalto y le permite llevarse la mayor puntuación para la European Rally Trophy. Tras Pernía y Ares, la batalla por la cuarta plaza se la llevaron los hermanos Burgo (Skoda Fabia R5), que se impusieron a los hermanos Vallejo (Citroen DS3).

Por otro lado, en el Campeonato de Andalucía se ha vivido también un duelo espectacular repleto de alternativas con victoria final para José Antonio Aznar (Porsche 997 GT3 Cup R 2010). Cristobal García (Ford Fiesta R5) ocupó el primer puesto durante buena parte de la prueba, pero finalmente la diferencia lograda por Aznar en el decisivo tramo de Cerrobejuelas resultó definitiva para alzarse con el triunfo. Tercero fue el piloto cordobés Germán Leal (Ford Fiesta R2) que además logró un meritorio séptimo puesto en el European Rally Trophy.