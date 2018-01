Coutinho: "Jugar en el Barça era mi sueño; no lo podía dejar escapar"

El brasileño Philippe Coutinho, que esta tarde ha sido presentado como nuevo jugador del Barcelona hasta el 30 de junio de 2023, ha querido agradecer al club azulgrana y al Liverpool, su equipo de procedencia, haberle permitido cumplir su sueño.

"Venir aquí es la realización de un sueño. Era una oportunidad única y no tuve dudas porque, a veces, las oportunidades solo pasan una vez", ha afirmado Coutinho, que ha agradecido al Barça "la paciencia" y al Liverpool el "haber cumplido su palabra" de dejarlo marchar en el mercado de invierno. "Intentaron que me quedara, pero entendieron que éste era mi sueño. He pasado los últimos meses dándolo todo en el Liverpool, como un profesional, y ahora ha llegado el momento de venir aquí", ha apuntado el nuevo jugador azulgrana.

Según diversas informaciones, el Barcelona ha pagado a los 'reds' por el centrocampista de Río de Janeiro, 120 millones fijos, que podría llegar a los 160 en función de variables, convirtiéndole así en el fichaje más caro de la historia de la entidad catalana.

Jordi Mestre, el vicepresidente del FC Barcelona que le ha acompañado en el acto de presentación, no ha confirmado esta cifra, porque dice que la entidad ha firmado con el Liverpool una cláusula de confidencialidad que no se lo permite.

Sin embargo, ha justificado el fichaje de Coutinho, cuatro meses después de renunciar a hacerlo por las altas pretensiones del club inglés, en que "la diferencia respecto el verano es que ahora ha habido una rebaja muy importante en las condiciones económicas".

Para el internacional brasileño es "un honor" ser el futbolista más caro que aterriza en el Camp Nou. "Pero lo del dinero es un tema entre los clubes, mi obligación es llegar aquí, ser feliz, hacer disfrutar a la gente y ganar títulos", ha matizado.

La revisión médica a la que se ha sometido este lunes mañana ha detectado una lesión muscular que lo tendrá 20 días de baja. Además, al haber disputado esta temporada la Liga de Campeones con el Liverpool no podrá hacerlo con el Barça hasta la próxima campaña.

Pero Coutinho ha recordado que solo tiene 25 años y que ha firmado hasta 2023 con el club azulgrana: "No voy a poder jugar ahora, pero el contrato que tengo es de cinco años, y espero que en cinco años podamos disfrutar mucho".

El jugador estuvo ayer en la habitación de su hotel viendo por televisión la victoria de su nuevo equipo ante el Levante (3-0) y esta mañana ha estado visitando la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde ha coincidido con algunos de sus nuevos compañeros.

"Aún no me creo que haya fichado por el Barça. Estoy muy ansioso por que empiece todo", ha confesado en su multitudinario acto de presentación, que se ha celebrado en el Auditorio 1899 del Camp Nou, con la presencia de 101 medios de comunicación (entre ellos 43 internacionales) y 161 periodistas acreditados.

Ayer también recibió la llamada de su compatriota y amigo Neymar da Silva. "Me felicitó, me habló de la ciudad y los compañeros y me dijo que había un vestuario increíble", ha desvelado sobre la conversación con el exazulgrana.

En el Barça, compartirá vestuario con otro brasileño y compañero en la selección brasileña, Paulinho Bezerra, y el uruguayo Luis Suárez, con quien ya coincidió en el Liverpool. "Soy muy feliz por volver a jugar al lado de Luis. Me ha escrito muchos mensajes y me ha ayudado muchísimo a encontrar casa", ha comentado sobre su estrecha relación con el punta charrúa.

Con Neymar ya no podrá reeditar en el Barcelona su asociación en la 'canarinha', pero en la capital catalana tendrá la "enorme suerte" de poder jugar al lado de Lionel Messi.

Eso sí, ha negado que haya fichado por el Barça para ocupar la plaza que ha dejado vacante Ney -"es un grandísimo jugador pero tenemos características diferentes y yo vengo a buscar mi espacio", ha indicado- ni tampoco para relevar a Andrés Iniesta, "un genio con el que tendré la suerte de coincidir y aprender de él".

Mientras iba desgranando todas sus sensaciones como nuevo futbolista azulgrana, Coutinho no ha parado de recalcar que estaba viviendo el sueño de su vida. Finalmente, ha tenido que concretar, por qué era tan importante para él fichar por el Barcelona. "Porque es el Barça, el mejor equipo del mundo, el que tiene los mejores jugadores. Grandes ídolos míos pasaron por aquí y grandes ídolos míos están jugando aquí. Fue una decisión muy fácil" ha sentenciado.