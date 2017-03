El Córdoba cede en su visita al farolillo rojo

No pudo sacar nada positivo el Córdoba en su visita al farolillo rojo de la tabla, el Jaén. El conjunto local puso mayor intensidad en el inicio y se adelantó en el marcador a la media hora. El gol reactivó al CCF pero el empate no llegó hasta el arranque del segundo acto. La reacción jiennense le llevó a ponerse por delante, aunque la respuesta blanquiverde no se hizo esperar. Los del Santo Reino mantuvieron su intensidad y lograron el gol del triunfo a un cuarto de hora del final del partido.