La Copa, aparcada

El Sevilla, una vez logrado el pase a la final de la Copa del Rey, aparca momentáneamente este torneo y se centra en la Liga, en la que no todavía no ha conseguido dar el rendimiento esperado y en la que hoy recibe al Girona, rival que ya no sorprende a nadie por su gran rendimiento y que también busca una plaza para disputar competición euroepea la próxima temporada.

Para esta cita, el técnico sevillista Vincenzo Montella no puede contar con, posiblemente, su hombre más determinante, el centrocampista argentino Éver Banega, organizador del juego que se lesionó el miércoles, aunque también tenía que cumplir un partido de sanción. Es posible que esta ausencia obligada le dé otra oportunidad a Roque Mesa, uno de los refuerzos de invierno que ya jugó sus primeros minutos el pasado sábado en la debacle (5-1) de Ipurua. Por lo demás, el técnico italiano no es muy partidario de las rotaciones y más cuando ya no hay Copa del Rey y la próxima semana sólo disputará un partido de liga. Además, también tiene la lista de lesionados bastante completa, pues, con Banega, esta semana se unió a ella Nolito y ya estaban Corchia y Kjaer. Así, el equipo inicial ante el Girona sería el mismo de hace unos días ante el Leganés con la única variación de Roque Mesa por Banega.

Stuani, con 12 goles, es la gran amenaza de un Girona que busca las plazas europeas

A pesar de debutar en Primera esta campaña, el Girona de Pablo Machín ha sorprendido a todo el mundo al situarse noveno, con 31 puntos, a sólo dos de las posiciones que dan acceso a competiciones europeas y a trece puntos ya de la zona de descenso. Estas cifras, muy poco frecuentes para un equipo que se estrena en la elite, demuestran la buena situación por la que atraviesan los gerundenses, que han marcado en quince de los últimos dieciséis encuentros ligueros.

En el aspecto goleador, la gran referencia del Girona es, sin duda, Stuani. El 7 rojiblanco, que se ha ejercitado al margen del grupo en algunos entrenamientos de esta semana por precaución, llega al Sánchez-Pizjuán completamente consolidado en la parte alta de la clasificación de los máximos artilleros del campeonato. En el partido del fin de semana pasado contra el Athletic Club, Stuani igualó los 12 goles que había anotado con el Espanyol en el curso 2014-15 y que hasta la fecha eran su mejor registro en la elite. Su paso por el Girona ha sacado la mejor versión de un hombre que ya había demostrado antes su olfato de gol.

Respecto al encuentro frente al cuadro bilbaíno, la única variación en el once titular de Machín podría ser el regreso a la titularidad de Aday Benítez en el lugar de Pablo Maffeo, que se perderá el partido por acumulación de tarjetas.