Contador, al mando

Alberto Contador (Trek Segafredo) es el nuevo líder de la 63 Vuelta a Andalucía tras ser segundo en la segunda etapa, entre Torredonjimeno y Mancha Real, cediendo en la meta situada en la Peña del Águila ante el galo Thibaut Pinot (FDJ), ganador de la jornada.

Pinot, vigente campeón contrarreloj de Francia y jefe de filas de La Français de Jeux, aventajó al madrileño en dos segundos tras 177 kilómetros, que demostró buenas sensaciones y como sucedió el miércoles en el puerto de Monachil (Granada) fue el encargado de lanzar un ataque en las primeras rampas del puerto de la Peña del Águila. Al golpe de pedal de Contador sólo pudo responder al principio Alejandro Valverde (Movistar), que defendía su liderato. Sin embargo, el murciano se dio cuenta de que aún quedaban casi dos kilómetros de subida y optó por dosificar las fuerzas y realizar, como ya es habitual, una subida de menos a más. La victoria de etapa quedó despejada para Contador, pero no contaba con Pinot, un corredor con victorias de prestigio en el Tour y campeón de Francia de contrarreloj. El francés fue recortando segundos y a cada paso estaba más cerca de Contador hasta darle alcance a falta de unos 300 metros, momento en el que lanzó un ataque que le permitió ganar en una llegada inédita a la Peña del Águila, aunque Contador pudo enfundarse el maillot rojo de líder. "Me da pena no haber ganado en el puerto por el esfuerzo que han hecho los compañeros, pero estoy satisfecho con el liderato. Quedan tres etapas aún para que concluya la Vuelta y la contrarreloj puede marcar diferencias", recalcó el jefe de filas del Trek.

En esa recta final, Valverde reaccionó, completó un último kilómetro espectacular y terminó tercero, a siete segundos.

Tim Wellens (Lotto Soudal), Antonio Nibali (Team Bharain), Georg Preidler (Team Sunweb), Xandro Meurisse (Wanty), Diego Rubio (Caja Rural) y Felix Grosschartner (Sprandi) fueron los protagonistas de la escapada del día, en la que alcanzaron hasta ocho minutos de renta, si bien el héroe fue el belga Wellens. Este joven ciclista, de 25 años, estuvo escapado en solitario durante 75 kilómetros y fue interceptado por el pelotón en la entrada al municipio de Mancha Real.

Hoy se disputa la tercera etapa de la 63 edición de la Vuelta a Andalucía-Ruta del Sol, una contrarreloj individual de 12 kilómetros en Lucena (Córdoba).