Condenado por la estrategia

No pudo ser. El Córdoba B, muy blando en defensa, no pudo con un Extremadura que se llevó el encuentro gracias a sus acciones a balón parado. A pesar de que el filial apretó y dominó durante varias partes del partido, fueron los de Almendralejo, que tiraron de veteranía, para llevarse los tres primeros puntos del curso.

El primer once de Jorge Romero trajo más novedades de las esperadas. Con Llamas en la portería, la zaga fue para Alberto García, Kevin, Soler y Mena. En el doble pivote, compuesto por Ortega y Aguado, y la zona ofensiva ya no hubo sorpresas y apostó por los Sebas, Setién, Rubio y Sillero. Éste último fue el que marcó el primer tanto del B de este ejercicio, su segundo consecutivo en el Grupo IV de Segunda B.

Con los azulgranas aún muy relajados tuvo el filial dos ocasiones para ponerse por delante en el marcador. Sólo habían pasado 40 segundos cuando Sebas Moyano puso en aprietos a Manu García -Marc Vito tuvo que ver el choque desde el banquillo-. Acto seguido, Laro Setién, a los dos de juego, lanzó alto. El B arrancó de la mejor manera pero estas dos acciones despertaron al Extremadura. De hecho, Llamas tuvo que intervenir para evitar que Borja lo batiese. Tras un intento de Kike Márquez, que volvió a encontrar la respuesta del cancerbero cordobés, llegó el gol azulgrana. Kike Márquez, muy activo en este arranque, cabeceó lo justo una falta botada magistralmente por Jesús Rubio. La candidez defensiva visitante fue total. De hecho, Alberto García fue el que más sufrió por su zona durante la primera mitad. El tanto, además, sentó como un jarro de agua fría a los cordobesistas, que estuvieron a punto de ver como Airam Cabrera y Jesús Rubio se toparon con un gran Llamas. A partir de ahí, el Extremadura dio un paso atrás y entregó el balón al Córdoba B. Los Ortega, Aguado, Setién, Rubio y Sebas empezaron a tocar y a tocar, lo que descentró a los azulgranas. Tras un aviso de Waldo Rubio, que lanzó ajustado, llegó el tanto de Sillero, que hizo justicia al buen juego cordobés. Tras la igualada, Setién tuvo la última oportunidad de esta primera mitad pero lanzó por encima del larguero.

En la segunda mitad, el Extremadura arrancó con fuerza y encerró a los blanquiverdes. Otra vez empezó a sufrir el filial en defensa. No obstante, David Moreno, que acaba de salir por Sebas, tuvo la ocasión de poner el 1-2 pero no acertó con su disparo entre los tres palos. Acto seguido, en una acción parecida a la del primer gol, Willy cabeceó a la red un medido centro de Jesús Rubio. Tras el 2-1, el filial lo intentó con más corazón que cabeza. Aunque Waldo Rubio marcó, su posición era irreglamentaria y el árbitro no lo dudó en anular. Ahí se puso prácticamente el punto y final.