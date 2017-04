El Comité castiga a un Lucena que desciende

El Comité de Competición no dio la razón al Lucena. Los aracelitanos no viajaron el pasado sábado a Melilla para enfrentarse al Sporting Constitución. La entidad cordobesa, que no tenía los jugadores necesarios para jugar este choque, esgrimió el fuerte temporal que había en el Estrecho. Su incomparecencia, que fue avisada por el club lucentino, le ha costado cara, ya que el Comité le ha dado el partido por perdido (6-0) y además le ha quitado tres puntos de la clasificación. De este modo, los de Pepe Pineda se quedan con siete puntos en la última plaza de la tabla, lo que confirma su descenso matemático a Tercera División. Aunque faltan tres jornadas por disputar, al que debe sumarse el duelo aplazado ante el Infantes, el Lucena ya no tiene ninguna posibilidad de salvación y se oficializa así algo que era esperado por su nefasta temporada.