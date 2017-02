Al Ciudad se le va la luz ante el Almodóvar

El Almodóvar, farolillo rojo de la tabla, frenó a un Ciudad de Lucena que no pasó del empate sin goles. El conjunto provenzal dominó el duelo, controló la medular y dispuso de numerosas aproximaciones al área defendida por Sergio Castillo, pero no fue el día de los atacantes locales que, unas veces por su mala finalización, otras por las intervenciones del meta visitante y en otras por la madera, no lograron el tanto que les permitiera sellar el triunfo. El Almodóvar, por su parte, planteó un partido muy serio en defensa, saliendo en esporádicas ocasiones al contragolpe, aunque sin poner en apuros en ningún momento a Alberto.