Chris Froome busca un triplete histórico

Completamente desnudo, Chris Froome posa en una bicicleta roja y deja ver su cuerpo fibroso: huesos, músculos, piel, aunque también algunos moratones, como si quisiera decir, a pesar de su sonrisa, que hay que pagar un precio doloroso por el éxito. En la entrevista con el diario Sunday Times, que publica la imagen, el británico sí expresó con palabras el deseo de ganar en el Mundial de ruta la contrarreloj de hoy, después de descartar competir en la carrera de fondo del domingo.

Si lo logra completará un triplete histórico (tras haber conquistado ya el Tour y la Vuelta a España, igualando al belga Eddy Merckx y al irlandés Stephen Roche, que en 1974 y en 1987 ganaron respectivamente dos grandes vueltas (ambos el Giro y el Tour) y el oro en la ruta.

El alemán Toni Martin y el holandés Tom Dumoulin, los máximos rivales de Froome

Su cuarta victoria en el Tour fue seguida por su primer éxito en la Vuelta a España, hace ahora 10 días. Apenas 31 kilómetros lo separan del oro en Bergen, la costera ciudad noruega donde se celebra el Mundial. Una subida final de 3,4 kilómetros con un 9,1% de pendiente media aumentan sus posibilidades al tiempo que disminuyen las del alemán Tony Martin, defensor del título.

"Siempre estoy muy motivado", dijo Froome, que el domingo finalizó tercero con el Sky en la contrarreloj por equipos. Ahora busca añadir un primer oro mundialista a su abultado palmarés. "Quiero ganar a toda costa, el resto es irrelevante", añadió.

La fortaleza mental de Froome consiste, entre otras cosas, en mantener sus 68 kilogramos en un 1,86 metros de estatura. Durante días, el británico no consume carbohidratos en medio de extenuantes jornadas de entrenamiento. Se siente como un "zombi". Su porcentaje de grasa es menor del 10 por ciento; el de una persona normal es aproximadamente el doble. Pero en él no hay casi nada normal.

El jefe de filas del Sky tiene tendencia a la perfección, incluso a costa de caídas. "Creo que puedo ver el peligro. No me aterro", explicó el corredor de origen keniano, un todoterreno capaz de adaptarse a todo. "Ya sea en calles adoquinadas, laderas, montañas..., Froome no tiene problemas en ninguna condición", destacó Nicolas Portal, director deportivo del Sky.

Gracias a esa flexibilidad, Froome hace posible lo que parece imposible. Incluso lograr algo histórico, como ganar el Tour, el Giro y la Vuelta la misma temporada, una gesta inédita hasta ahora. Si lo intentará el próximo año es aún una incógnita. Por lo pronto piensa más en su quinto título del Tour para unirse al grupo de Jacques Anquetil, Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain, aunque a corto plazo tiene entre ceja y ceja el oro mundialista en la contrarreloj. Bronce en Río y ganador de la crono de Logroño en la Vuelta, sus rivales serán el mencionado Martin -que saldrá a las 17:03- y el holandés Dumoulin (17:02), plata en Río 2016 y bronce en Ponferrada 2014. Con el Sunweb ya se colgó el oro en la crono por equipos acompañado de Wilco Kelderman (15:33), segundo en la última crono de la Vuelta.

Un minuto antes que Froome (17:00) saldrá el español Jonathan Castroviejo. Para él, como le ocurre a otros muchos rodadores, el puerto de 3,4 kilómetros (el Monte Floyen) en el que acaba el recorrido puede ser fatal, poniendo el oro en bandeja a Froome.