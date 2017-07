Cerezo: "Imagino que Costa volverá a España algún día"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, bromeó este martes sobre el futuro del delantero hispanobrasileño Diego Costa, del Chelsea inglés y con cuyo regreso al club rojiblanco se especula, y dijo que "volverá algún día a España, de vacaciones".

"Es un gran jugador, un magnífico jugador, todos sabéis quién es. Estuvo muchos años en España, ha estado en Inglaterra, ha aprendido inglés, sus costumbres... Imagino que volverá a España algún día, de vacaciones", dijo Cerezo a la entrada del restaurante donde el equipo madrileño cenó en Segovia.

Aunque añadió que hace mucho que no habla con el delantero internacional con España. Comentó que "es un buen jugador, pero hace mucho que no hablo con él, por lo menos un año, o desde que se marchó, le he visto alguna vez con la selección española, pero hablar con él, muy poco".

El presidente rojiblanco recordó que hasta enero el Atlético no puede fichar, e incluso se refirió a ello con el caso del canario Víctor Machín 'Vitolo', del cual el club reconoció el fichaje a partir de enero y que jugará la primera mitad de temporada en la UD Las Palmas.

"Vitolo es un jugador de Las Palmas. ¿O no?", dijo Cerezo, que emplazó a hablar del tema al mes de enero.

Respecto a la próxima temporada, el mandatario rojiblanco se mostró optimista.

"El inicio de la temporada va a ser fantástico, primero por la inauguración del estadio, creo que tenemos un gran equipo, con prácticamente todos los jugadores del año pasado, más cedidos que estaban en otros clubes y son magníficos jugadores y que están aquí con nosotros, contentos y felices", declaró antes de la tradicional cena de pretemporada en la capital segoviana